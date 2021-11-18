Жінка кумедно провчила зрадливого чоловіка: про нього дізналися мільйони людей

Американська письменниця та актриса Габріель Стоун підкорила тікток кумедним відео про те, як вона провчила колишнього чоловіка. Тепер він, мабуть, пошкодував про свої "походеньки".

Жінка опублікувала коротеньку історію в тіктоці, яка буквально за півтора тижня стала "скажено" популярною у соцмережі. Станом на зараз відео набрало понад 53 мільйони переглядів!

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Що зробив її колишній чоловік

На початку відео Габріель в загальних рисах окреслила, що відбувалося між нею та її колишнім чоловіком. Він "закрутив" роман із 19-річною дівчиною, з якою зустрічався упродовж шести місяців.

Одного разу Габріель побачила фотографії цієї дівчини у вітальні. А згодом дізналася, що чоловік поїхав з батьками коханки у відпустку. Він ще й приховав своє справжнє ім'я, а назвався Деніелом.

Письменниця Габріель Стоун / Фото інстаграм gabriellestone

Жінка негайно подала на розлучення, але повністю відпустила усі свої емоції значно пізніше. Вона написала про розвал свого шлюбу книгу під назвою "Їж, молись, #FML", яка допомогла їй серйозно збагатитися.

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Я подала на розлучення. Написала про це бестселер… Купила власний дім. І назвала персонажа Деніел,

– написала жінка.

Повне відео можете переглянути нижче

Ролик письменниці набрав понад 5 мільйонів лайків та 30 тисяч коментарів. Людям дуже сподобався вчинок Габріели Стоун, а хтось поділився схожими історіями: