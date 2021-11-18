Женщина опубликовала коротенькую историю в тиктоке, которая буквально за полторы недели стала "бешено" популярной в соцсети. На сегодня видео набрало более 53 миллионов просмотров!

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Что сделал ее бывший

В начале видео Габриэль в общих чертах наметила, что происходило между ней и ее бывшим мужем. Он "закрутил" роман с 19-летней девушкой, с которой встречался в течение шести месяцев.

Однажды Габриэль увидела фотографии этой девушки в гостиной. А потом узнала, что муж уехал с родителями любовницы в отпуск. Он еще и скрыл свое настоящее имя, а представился Дэниелом.

Писательница Габриэль Стоун / Фото инстаграм gabriellestone

Женщина немедленно подала на развод, но полностью отпустила все эмоции гораздо позже. Она написала о развале своего брака книгу под названием "Ешь, молись, #FML", которая помогла ей серьезно обогатиться.

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Я подала на развод. Написала об этом бестселлер… Купила собственный дом. И назвала персонажа Дэниел, – написала женщина.

Полное видео можно просмотреть ниже

Ролик писательницы набрал более 5 миллионов лайков и 30 тысяч комментариев. Людям очень понравился поступок Габриэлы Стоун, а кто-то поделился схожими историями: