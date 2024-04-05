Згодом виявилось, що жінка купила зовсім не штучний камінь, а справжній діамат, що коштує мільйони. Історію неочікуваного багатства британки розповідаємо далі.

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Як жінка неочікувано знайшла справжню коштовність

Дебра Годдар заплатила всього 10 фунтів стерлінгів (орієнтовно 495 гривень) за каблучку зі "скляним діамантом" на розпродажі, але виявилося, що вона коштує 470 000 фунтів (близько 23 мільйонів гривень).

Жінка зберігала прикрасу в коробці протягом 33 років, але знову дістала її після того, як її мати втратила всі свої гроші через шахрайство родича.

Сподіваючись, що каблучка може коштувати близько 750 фунтів стерлінгів, вона віднесла її до ювеліра, щоб той її оцінив. Експерт сказав жінці, що це не скло, а коштовний камінь вагою 26,27 карата. Його продаж приніс Дебрі 470 000 фунтів стерлінгів.

Коли я пішла до ювеліра, він мало не знепритомнів і сказав: "Ви знаєте, що це? Це діамант". Я просиділа всю ніч, дивлячись на нього і не знаючи, що робити,

– зізналась жінка.

Як виглядає коштовна каблучка / Фото Jon Bond, The Sun

У результаті вона віднесла прикрасу на аукціон Sotheby's, який підтвердив його вартість.

Він виявився найближчим до досконалості. Це карма за все те погане, що сталося в нашому житті, і за те, що мою маму позбавили всього,

– додала Дебра.

Завдяки продажу коштовності вона залишилася у своєму державному будинку на заході Лондона, і лікує маму Джун Бойл.

Вона відпочивала на Барбадосі, бачила Тома Джонса, Селін Діон у Лас-Вегасі й купила шубу. Гроші для мене не важливі,

– каже британка.

Дебра також заснувала фірму вінтажних ювелірних прикрас, яка полює за вигідними пропозиціями на розпродажах і написала книжку про свої пригоди.

Вона додає, що, крім того, працює волонтеркою у благодійному фонді для проблемних дітей, а якщо її книжка принесе гроші, жінка передасть їх цим дітям і іншим молодіжним лідерам.