Жінка може втратити улюблену роботу через груди: вони дуже великі

Британка Медді Борхем все життя мріяла стати професійною оперною співачкою. Та в неї є одна проблема, яка може перекреслити все, – аномально великі груди.

Здається, як взагалі груди можуть завадити співати в опері? Але ні. У Медді просто шалено великий розмір грудей – між 14 та 15-им. 22-річна британка не може нормально стояти під час співу: груди дуже тиснуть на її спину.

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Недавно ми робили репетицію перед концертом, виконуючи приспів. Це був день, коли я постійно то стояла, то сиділа. До кінця репетиції я ледь могла стояти через тиск, який робили груди на мою спину… Біль поширюється по всьому хребту й доходить до ніг та колін… Репетиції для мене – це просто агонія, – розповідає Медді.

Сторінка Медді в інстаграмі

Вона мріє зробити операцію із зменшення грудей, та в неї немає на це достатньо грошей. Саме тому Медді запустила кампанію зі збору коштів на цю операцію. Із необхідних 6 тисяч фунтів вона наразі отримала лише 1,4 тисячі.

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Медді дуже не подобаються її величезні груди. Для них дуже важко знайти відповідний бюстгальтери, які достатньо дорогі.

Я можу знайти ліфчики лише у спеціальних магазинах. Але навіть там вони не завжди підходять і можуть коштувати від 40 до 50 фунтів, – пояснює Медді.

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Ще одна проблема – побачення. За словами Медді, чоловіки постійно обговорюють її груди. Через це вона видалила усі фотографії із сайтів знайомств. Дівчина наразі самотня, але переконана, що після операції все налагодиться: буде й робота без постійного болю, й особисте життя.