Женщина может потерять любимую работу из-за груди: она очень большая

Британка Мэдди Борхэм всю жизнь мечтала стать профессиональной оперной певицей. Но у нее есть одна проблема, которая может перечеркнуть все, – аномально большая грудь.

Кажется, как вообще грудь может помешать петь в опере? Но нет. В Мэдди просто безумно большой размер – между 14 и 15. 22-летняя британка не может нормально стоять во время пения: грудь очень давит на ее спину.

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Недавно мы делали репетицию перед концертом, выполняя припев. Это был день, когда я постоянно то стояла, то сидела. К концу репетиции я едва могла стоять за давления, которое делала грудь на мою спину... Боль распространяется по всему позвоночнику и доходит до ног и коленей... Репетиции для меня – это просто агония, – рассказывает Мэдди.

Страница Мэдди в инстаграме

Она мечтает сделать операцию по уменьшению груди, но у нее нет на это достаточно денег. Именно поэтому Мэдди запустила кампанию по сбору средств на эту операцию. Из необходимых 6 тысяч фунтов она пока получила только 1,4 тысячи.

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Мэдди очень не нравится ее огромная грудь. Для нее очень трудно найти подходящие бюстгальтеры, которые достаточно дороги.

Я могу найти лифчики только в специальных магазинах. Но даже там они не всегда подходят и могут стоить от 40 до 50 фунтов, – объясняет Мэдди.

Только послушайте, какой у Мэдди голос

Еще одна проблема – свидания. По словам Мэдди, мужчины постоянно обсуждают ее грудь. Из-за этого она удалила все фотографии с сайтов знакомств. Девушка пока одинока, но убеждена, что после операции все наладится: будет и работа без постоянной боли, и личная жизнь.