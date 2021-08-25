Жінка написала чоловіку кумедний список покупок: думки користувачів розділились

Користувачка тікток показала, як вона зазвичай відправляє чоловіка до супермакету. Проте її надзвичайно деталізований та яскравий список продутків викликав у глядачів лише незадоволення.

В одному з відео дівчина на ім'я Мелінда створила справжній путівник для свого коханого, який збирається йти за покупками. Очевидно, йому непросто купувати продукти на тиждень без своєї партнерки, тому дівчині довелось допомогти йому у досить кумедний спосіб.

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На відео видно, що Мелінда не просто розписує, які продукти потрібно купити додому. Поруч із кожним пунктом вона вклеює конкретне фото продукту, який потрібно купити – авокадо, йогурт, пластівці чи яйця. Знизу вона також підписує, на що потрібно звернути увагу при виборі та скільки ця річ має коштувати.

Дівчина написала чоловіку смішний список продуктів / Скриншот з тіктоку @adamxmelinda

Це ще не все. В запасі у вигадливої дівчини є ще один листок з детальною мапою магазину. На ній намальовані всі відділи супермаркету і червоними точками позначено, у якій частині лежить той чи інший продукт.

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Детальна мапа супермаркету / Скриншот з тіктоку @adamxmelinda

Хоч дівчина і розповіла, що такий детальний список – це жарт, проте зізналась, що неодноразово стикалась з випадками, коли чоловік купував зовсім не ті продукти, які потрібні були у домі. А коментатори й зовсім не зрозуміли такого веселого жарту, адже на їх думку це принижує чоловіків:

"Я знаю, що це жарт. Але я побачила всі ці коментарі про чоловіка/тата та усвідомила, яку низьку планку для них ставлять..."

"Я б краще вже сама сходила"

"Твоєму чоловіку 11?"

"Вам потрібно передивитись ваші стосунки"

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Були й такі, хто добре оцінив цю ідею та навіть запропонував вдосконалити цей список:

"Коли тато їде в магазин, він купує те, що нам не потрібно. Потім ми цього просто не їмо і дарма викидаємо продукти"

"Це виглядає як хороший спосіб повеселитись"

"Чи не краще було б це зробити документ, а потім видрукувати з усією інформацією та фото?"

Повне відео дивіться тут: