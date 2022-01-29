Жінка отримала незвичайний подарунок на весільному шоу: якою була її реакція

В Англії на весільному шоу жінка отримала у подарунок дієтичний батончик із пластівців. Вона була неабияк здивована та засмучена.

Подружка нареченої Ребекка відвідала ярмарок, організований The Wedding Experience. Він відбувся у Сіттінгборні (графство Кент). На жаль, для дівчини шоу закінчилося під гаслом "очікування – реальність".

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"Це безсередчено"

Бурхливими враженнями дівчина поділилася у своєму твітері. Вона сказала, що була просто "пригнічена" подарунком.

"Це безсердечно, адже підштовхує наречену до культури дієти та зміцнює цей "худий" комплекс, якщо у когось був розлад харчової поведінки. Або він може його створити. Я не думаю, що це узгоджується з сьогоднішнім бодіпозитивом", – збентежена Ребекка.

Вона пояснила, що очікувала отримати презент, повний кумедних весільних порад, а натомість побачила заклик до схуднення.

Чи варто говорити більше? У 2022 році нам дійсно потрібно увічнювати ідею про те, що нареченим потрібна дієта?, – підсумувала відвідувачка івенту.

Що говорять у компанії

Цього року організатори підготували широкий асортимент призів. Так, у подарункових пакетах можна було знайти:

закуски;

безалкогольний сидр;

попкорн;

молочні коктейлі;

апельсиновий сік;

шоколадні трюфелі;

зубну пасту;

сонцезахисний крем;

вітаміни для краси;

лосьйон для тіла;

набір листівок та журналів;

та багато іншого.

"Не усі наші безкоштовні подарунки підійдуть гостям. Але, сподіваюся, кожен знайде для себе щось цікаве й отримає задоволення від відвідування заходу", – підкреслила директорка із заходів компанії Тіна Грін.

Вона додала, що низькокалорійний батончик з високим вмістом білка призначений для тих, хто любить перекушувати на ходу, однак не замінює прийом їжі. Це просто здорова та поживна закуска, тож компанія не мала на меті закликати наречених зосередитися на схудненні перед важливим днем.