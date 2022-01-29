Подружка невесты Ребекка посетила ярмарку, организованную The Wedding Experience. Она прошла в Ситтингборне (графство Кент). К сожалению, для девушки шоу закончилось под лозунгом "ожидание – реальность".

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"Это бессередчено"

Бурными впечатлениями девушка поделилась в своем твиттере. Она сказала, что была просто "подавлена" подарком.

"Это бессердечно, ведь подталкивает невесту к культуре диеты и укрепляет этот "худой" комплекс, если у кого-то было расстройство пищевого поведения. Или он может его создать. Я не думаю, что это согласуется с сегодняшним бодипозитивом", – обескуражена Ребекка.

Она объяснила, что ожидала получить презент, полный забавных свадебных советов, а увидела призыв к похудению.

Стоит ли говорить больше? В 2022 году нам действительно нужно увековечивать идею о том, что невестамнужна диета?, – подытожила посетительница ивента.

Что говорят в компани

В этом году организаторы подготовили широкий ассортимент призов. Так, в подарочных пакетах можно было найти:

закуски;

безалкогольный сидр;

попкорн;

молочные коктейли;

апельсиновый сок;

шоколадные трюфели;

зубную пасту;

солнцезащитный крем;

витамины для красоты;

лосьон для тела;

набор открыток и журналов;

и многое другое.

"Не все наши бесплатные подарки подойдут гостям. Но, надеюсь, каждый найдет для себя что-то интересное и получит удовольствие от посещения мероприятия", – подчеркнула директор по мероприятиям компании Тина Грин.

Она добавила, что низкокалорийный батончик с высоким содержанием белка предназначен для тех, кто любит перекусывать на ходу, однако не заменяет прием пищи. Это просто здоровая и питательная закуска, поэтому у компании не было цели призвать невест сосредоточиться на похудении перед важным днем.

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