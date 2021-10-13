Блогерка показала себе без макіяжу: ви не повірите, що це одна й та сама людина

Блогерка підкорює тікток цікавими відео, на яких вона змінює свою зовнішність за допомогою макіяжу. Люди просто шоковані від настільки неймовірних перевтілень.

У блогерки Алісії зараз понад 2,6 мільйона підписників у тіктоці. Вона пережила багато проблем, пов’язаних із зовнішністю: після першої вагітності у неї раптово почали випадати зуби. Тоді їй був всього лиш 21 рік.

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Зараз жінка користується протезами. До слова, вона частенько жартує з цього у своєму тіктоці

Після таких змін в організмі Алісія переживала, що вона "ніколи не буде почувати себе красивою", а чоловік просто її кине. Але ні: він завжди підтримував кохану, й зараз вони виховують аж чотирьох дітей!

Алісія довго хвилювалася через свою зовнішність, але змогла її прийняти. Разом з цим вона розвинула вміння робити макіяж до максимально крутого рівня. Люди, які вперше дивляться її тікток, часто не вірять, що жінка й справді так перевтілюється. Багато хто думає, що на роликах дві різних людини.

Ні, це та ж сама Алісія. Ось відео, на якому жінка робить собі макіяж. Воно вражає!

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Більше відео про життя Алісії ви можете переглянути у її тіктоці princxssglitterhead. Жінка реально вміє дивувати!