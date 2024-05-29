Попри дискомфорт вона не розгубилась та помстилась невихованим туристам. Як жінка це зробила, розповідаємо далі.

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Як жінка помстилась галасливій компанії

Гейлі відпочивала зі своєю сім'єю на майданчику для кемпінгу, коли з'явилась компанія з 20 – 30 людей та почала вмикати гучно музику. Їхні розваги тривали до другої години ночі.

Галаслива ніч роздратувала жінку і Гейлі прокинулася о 5.30 ранку, щоб помститися компанії.

Давайте пам’ятати, що це сімейна локація, і туристи розуміють, що після 22:00 шум слід обмежити. Я розумію, що під час кемпінгу буде голосно, але не до другої ночі, коли всі діти намагаються спати. Ви коли-небудь мали недосипану дитину в таборі? Не варто! Усі тут з однаковою метою, щоб отримати власне задоволення, тож не слід бути дурнем і псувати відпочинок іншим,

– поділилась жінка.

Гейлі додала, що попри те, що багато людей просили велику компанію заспокоїтися, вони відмовлялися це робити, поки не вимкнули усе о другій годині ночі.

Як жінка помстилась компанії: дивіться відео

Тож щоб помститися, Гейлі прокинулася рано й почала шуміти. Вона неодноразово відкривала та закривала двері своєї машини, а також влаштувала удавану розмову з кимось із великим сміхом.

Крім того, жінка почала співати "Доброго ранку", перш ніж сісти в машину і ввімкнути музику голосніше.

На щастя, в цьому районі не було інших наметів, крім цієї великої компанії, тому я не розбудила нікого, тільки їх. Я могла б заскочити в машину і сигналити, але я розбудила б весь парк,

– сказала Гейлі.

Вона завершила своє відео тим, що показала, що її суперечливі методи спрацювали. Гейлі додала, що наступні ночі вони вимикали музику до 23.00.