Застосувала їхню ж зброю: жінка вишукано помстилась галасливій компанії на відпочинку

Жінка проводила час зі своєю родиною на майданчику для кемпінгу, але тихий відпочинок зіпсувала галаслива компанія.

Попри дискомфорт вона не розгубилась та помстилась невихованим туристам. Як жінка це зробила, розповідаємо далі.

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Як жінка помстилась галасливій компанії

Гейлі відпочивала зі своєю сім'єю на майданчику для кемпінгу, коли з'явилась компанія з 20 – 30 людей та почала вмикати гучно музику. Їхні розваги тривали до другої години ночі.

Галаслива ніч роздратувала жінку і Гейлі прокинулася о 5.30 ранку, щоб помститися компанії.

Давайте пам’ятати, що це сімейна локація, і туристи розуміють, що після 22:00 шум слід обмежити. Я розумію, що під час кемпінгу буде голосно, але не до другої ночі, коли всі діти намагаються спати. Ви коли-небудь мали недосипану дитину в таборі? Не варто! Усі тут з однаковою метою, щоб отримати власне задоволення, тож не слід бути дурнем і псувати відпочинок іншим,

– поділилась жінка.

Гейлі додала, що попри те, що багато людей просили велику компанію заспокоїтися, вони відмовлялися це робити, поки не вимкнули усе о другій годині ночі.

Як жінка помстилась компанії: дивіться відео

Тож щоб помститися, Гейлі прокинулася рано й почала шуміти. Вона неодноразово відкривала та закривала двері своєї машини, а також влаштувала удавану розмову з кимось із великим сміхом.

Крім того, жінка почала співати "Доброго ранку", перш ніж сісти в машину і ввімкнути музику голосніше.

На щастя, в цьому районі не було інших наметів, крім цієї великої компанії, тому я не розбудила нікого, тільки їх. Я могла б заскочити в машину і сигналити, але я розбудила б весь парк,

– сказала Гейлі.

Вона завершила своє відео тим, що показала, що її суперечливі методи спрацювали. Гейлі додала, що наступні ночі вони вимикали музику до 23.00.