Зараз житло має дуже сучасний і комфортний вигляд. Як жінка його врятувала, розповідаємо далі.

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Як жінка змінила занедбаний будинок за 1 фунт

36-річна Максін Шарплс, яка купила 2015 року занедбаний будинок на Вебстер-роуд у Ліверпулі лише за 1 фунт стерлінгів (48 гривень за сьогоднішнім курсом), витратила кілька років на те, щоб із напівзруйнованої будівлі зробити житло своєї мрії.

Їй вдалося придбати цей будинок завдяки ініціативі міської ради Ліверпуля, яка запустила програму "Будинки за фунт" у спробі відродити старі приміщення, які більше не використовуються. Про неї жінка почула від свого сусіда.

На той час я була аспіранткою і мала номінальні заощадження, тому подала заяву. Чотири роки потому мені зателефонували й сказали, що мене включили в шорт-лист одного з будинків за фунт. Я спочатку подумала, що це шахрайство, але погодилася пройти співбесіду з приводу нерухомості,

– згадує вона.

Коли Максін уперше підійшла до будинку, на ньому було попередження про те, що входити туди можна тільки на свій страх і ризик.

Застаріле житло здавалося таким, що не підлягає ремонту. Однак жінку це не злякало. Усі свої накопичення британка вирішила спрямувати на облаштування нерухомості й кілька років мешкала в автофургоні.

На труднощі вона натрапила майже одразу після того, як отримала ключі в лютому 2020 року. Максін довго не могла знайти підрядників через пандемію коронавірусу та скромність свого бюджету. Тож уже в травні того ж року вона вирішила покинути свою постійну роботу та самостійно взяти на себе величезне завдання з ремонту.

Як змінився будинок жінки: дивіться відео

Якийсь час здавалося, що ремонт будинку може ніколи не відбутися, оскільки у Максін було мало коштів, і вона була "на самому дні" після того, як пережила розрив стосунків та не мала роботи. Шарплс навіть не виключала, що будинок у неї заберуть, а гроші на ремонт, загальна сума яких становила приблизно 60 тисяч фунтів стерлінгів, будуть втрачені.

Усе змінила розмова з друзями в місцевому парку, які вирішили підтримати її, а мерія продовжила терміни ремонту у зв'язку з пандемією.

Приступаючи до ремонту, Максін вирішила, що кухня і вітальня будуть нагорі, а дві спальні й ванна кімната –внизу. Таке рішення багатьом знайомим дівчини здалося дещо дивним.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Отримана від мерії фора за часом дала змогу їй завершити роботу над верхнім поверхом. Максін пів року жила в кухні, поки ремонтувала перший поверх.

Усі зусилля себе виправдали, і в результаті будинок, якому загрожувало знесення, перетворився на комфортне й затишне житло з ванною кімнатою, облицьованою сірою плиткою, головною спальнею з ліжком розміру "king-size" і підлогою з підігрівом, а також дверима патіо, що забезпечують прямий доступ до "двору" Максін.

Там, де раніше нагорі була ванна кімната, облаштовано сходовий майданчик, що веде до комфортабельної кухні та вітальні відкритого планування з сучасними меблями і зоною відпочинку.

За словами господині будинку, верхній поверх – це те місце, де вона може займатися йогою, читати й відпочивати.