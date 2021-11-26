Жінка прикрасила ялинку за допомогою надувних кульок: виглядає розкішно

Американка здивувала багатьох людей своїм декором новорічної ялинки. Хто ж знав, що надувні кульки, здається, просто створені для того, щоб прикрашати святкове деревце.

На Заході починають готуватися до різдвяно-новорічних свят. А дехто вже навіть "одягнув" святкову ялинку. Американська блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком ninoshka_xo, поділилася крутим лайфхаком, як використати надувні кульки для декору деревця.

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Жінка опублікувала коротеньке відео у тіктоці – і зірвала справжній "джекпот". Всього за тиждень відео набрало понад 2 мільйони переглядів. Лайфхак надзвичайно простий – він сподобався людям!

Блогерка Ніношка / Скриншот тікток ninoshka_xo

Варто всього лиш наполовину надути кульки, щоб вони отримали форму кулі. Опісля – міцно їх зав’язуємо та кладемо на ялинку. Головне – обрати правильний колір, щоб все було реалістично. Непоганий варіант, який доповнить стандартні прикраси!

Повне відео можете переглянути нижче

Деякі користувачі тіктоку засумнівалися, що кульки доречно виглядатимуть на ялинці. Однак Ніношка переконала багатьох, що це не так. Погляньте, наскільки красивим у неї вийшло деревце. Частина прикрас – надувні кульки різних кольорів. Зазвичай, за словами блогерки, їх вистачає на два-три тижні.

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Здебільшого людям сподобався такий оригінальний декор ялинки. Ось найбільш типові коментарі: