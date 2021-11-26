Жінка прикрасила ялинку за допомогою надувних кульок: виглядає розкішно

26 листопада 2021 , 17:09
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Джерело:

тікток ninoshka_xo

Американка здивувала багатьох людей своїм декором новорічної ялинки. Хто ж знав, що надувні кульки, здається, просто створені для того, щоб прикрашати святкове деревце.

На Заході починають готуватися до різдвяно-новорічних свят. А дехто вже навіть "одягнув" святкову ялинку. Американська блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком ninoshka_xo, поділилася крутим лайфхаком, як використати надувні кульки для декору деревця.

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Жінка опублікувала коротеньке відео у тіктоці – і зірвала справжній "джекпот". Всього за тиждень відео набрало понад 2 мільйони переглядів. Лайфхак надзвичайно простий – він сподобався людям!

Блогерка Ніношка / Скриншот тікток ninoshka_xo

Варто всього лиш наполовину надути кульки, щоб вони отримали форму кулі. Опісля – міцно їх зав’язуємо та кладемо на ялинку. Головне – обрати правильний колір, щоб все було реалістично. Непоганий варіант, який доповнить стандартні прикраси!

Повне відео можете переглянути нижче

@ninoshka_xo How would they know! #holiday #VansCheckerboardDay #BetterTogetherChallenge #PlutoTVDecades ♬ original sound - Ninoshka._.xo

Деякі користувачі тіктоку засумнівалися, що кульки доречно виглядатимуть на ялинці. Однак Ніношка переконала багатьох, що це не так. Погляньте, наскільки красивим у неї вийшло деревце. Частина прикрас – надувні кульки різних кольорів. Зазвичай, за словами блогерки, їх вистачає на два-три тижні.

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@ninoshka_xo Reply to @melaninhoney_02 I used white and gold balloons for my tree. #Sing2gether #VansCheckerboardDay #BetterTogetherChallenge #PlutoTVDecades ♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) - Amaarae & Kali Uchis

Здебільшого людям сподобався такий оригінальний декор ялинки. Ось найбільш типові коментарі:

  • Їду купляти надувні кульки.
  • Це просто фантастична ідея!
  • Неймовірно красиво!
Автор: Петро Синєокий