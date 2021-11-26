На Западе начинают готовиться к рождественско-новогодним праздникам. А некоторые уже даже украсили праздничную елку. Американская блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником ninoshka_xo, поделилась крутым лайфхаком, как использовать надувные шарики для декора деревца.

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Женщина опубликовала короткое видео в тиктоке – и сорвала настоящий "джекпот". Всего за неделю видео набрало более 2 миллионов просмотров. Лайфхак очень прост – он понравился людям!

Блогерша Ниношка / Скриншот тикток ninoshka_xo

Стоит всего лишь наполовину надуть шарики, чтобы они получили форму шара. После – крепко их завязываем и кладем на елку. Главное – выбрать правильный цвет, чтобы все было реалистично. Интересный вариант, который дополнит стандартные украшения!

Полное видео можете посмотреть ниже

Некоторые пользователи тиктока усомнились, что шарики будут уместно смотреться на елке. Однако Ниношка убедила многих, что это не так. Посмотрите, насколько красивым у нее получилось деревце. Часть украшений – надувные шарики разных цветов. Обычно, по словам блогерши, их хватает на две-три недели.

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Людям понравился такой оригинальный декор елки. Вот наиболее типичные комментарии: