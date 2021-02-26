Жінка припинила зафарбовувати сивину і стала щасливішою: вгадайте, скільки їй років

Джерело:Daily Mail
Жінки часто соромляться сивини і протягом десятиліть її зафарбовують. Джорджія Заріс теж була такою, аж поки під час локдауну не закрились перукарні. Вона спробувала не фарбувати волосся – експеримент затягнувся, і тепер вона пишається своєю сивиною!
Джорджія Заріс, акторка з міста Суррей, 20 років фарбувала своє волосся у темний колір Цього вимагала індустрія: вона просто не могла собі дозволити з'явитись на знімальному майданчику з сивим корінням. Вона витрачала понад 8 тисяч доларів на рік тільки на фарбування!
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Вперше вона знялась для реклами у 31 рік, і з того часу кожні три місяці підфарбовувала волосся, щоб відповідати усім вимогам замовників. Її волосся ставало сухим та ламким, доводилось витрачати багато коштів на відновлення. До того ж з часом фарба трималась все гірше і довелось "маскувати" сивину вже кожні три тижні.
Проте під час локдауну у березні минулого року Джорджія більше не могла відвідувати перукарню. Для 51-річної жінки це стало справжнім шоком: "Я була у такому стресі. Я не могла побачити свого колориста". Фарбуватись вдома у неї теж не виходило. Тож цілий місяць вона намагалась приховувати волосся, коли виходила з дому, вдягаючи шапку чи використовуючи спеціальний лак:
Я ненавиділа тонку лінію сірого кольору, що утворювалась на моєму волоссі. Я була вдячна, що цього нікого не бачив,
– розповідає жінка
Тоді вона вирішила: пора припинити боятись і прийняти своє натуральне волосся. Щоб процес переходу відбувався легше, вона почала ділитись своїм шляхом на сторінці в інстаграмі, і зараз у неї понад 20 тисяч підписників, які підтримують її рішення.
Джорджія у першому ж дописі поділились переживаннями:
Сьогодні я прийняла рішення припинити фарбувати волосся. Я провела занадто багато років, турбуючись про кожну сиву волосину, яка почала проявлятися. Чого я боялась? Осуду? Що буду виглядати старою? Досить!...Мені страшно? Так! Чи знаю я, що це займе багато часу? Так!,
– ділиться жінка
Проте Джорджія зізнається, що тепер почувається впевненішою, ніж будь-коли: "Я зрозуміла, що приховувала, ким я насправді є так само, як барвник приховував мій справжній колір волосся." Вона називає відтінок свого волосся "grombre" – сіре омбре.Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO
Вона не лише заощадила близько 8 тисяч доларів за минулий рік, а й стала значно щасливішою, полюбивши своє волосся. Окрім того, Джорджія стала прикладом для інших жінок, які так само бояться осуду за звичайну природну сивину.
Джорджія зізналась, що чоловік підтримав її відразу. А от її 12-річній доньці таке перевтілення матері не сподобалось: вона подумала, що та виглядатиме старшою за свій вік та недоглянутою. Проте з часом усе змінилось:
На жаль, вона жила у своєму світі соціальних мереж, токсичному та нереальному. Коли мене почало підтримувати все більше людей, а хтось навіть просто на вулиці робив мені компліменти, її ставлення змінилося,
– розповідає Джорджія