Вона розповіла, що почувалась огидною. Однак операція зі зниження ваги допомогла їй полюбити себе, передає 24 Канал.

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Жінка стала щасливішою

Після того, як Лів пройшла операцію зі зниження ваги, за її словами, вона стала значно впевненішою. Через те, що вона відчувала себе некомфортно у власному тілі, жінка зважилась пройти операцію.

Жінка кардинально змінилась: дивіться відео

Відео, у якому вона показує, як виглядала до схуднення, стало популярним у ТікТок. На записі вона, вочевидь, збирається на якесь святкування, тож одягнена у зелену сукню із пишним рукавом.

Я не прийду, я виглядаю огидно в усьому,

– написала вона під відео.

Вон пройшла операцію та повністю змінила свій образ. Жінка виглядає абсолютно більш впевненою, коли позує перед повітряними кулями, присвяченими її 25-річчю. Лів посміхалася від щастя, одягнувши обтислий комбінезон.