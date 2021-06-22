Неземна любов: жінка розчарувалася в чоловіках і закохалася в інопланетянина

Самотня британка стверджує, що сходила на побачення зі справжнім інопланетянином. Вона не бачила, як він виглядає, але вже готується підкорювати галактики разом із незнайомцем.

Британська актриса Еббі Белла не може забути свою першу й останню зустріч, за її словами, зі справжнім інопланетянином. Все почалося із простого допису в соцмережах, а перевернулося в дивну історію кохання.

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Мені набридли земляни. Якось я пожартувала в Інтернеті, що хочу, щоб мене викрав інопланетянин. Потім я кожної ночі бачила уві сні біле світло, а одного разу незнайомий голос сказав мені: "Чекай у звичному місці", – згадує Еббі.

Через день вона просто стояла біля вікна і насолоджувалася красивим теплим вечором. Ця ідилія дуже швидко закінчилася – жінка несподівано побачила НЛО. Вже через мить зелений промінь, як стверджує Еббі, переніс її всередину корабля. Зрозуміло, що жодних доказів, які підтверджують це, жінка не надала.

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На "кораблі" Еббі одразу запримітила собі неземного красунчика. Вона бачила лише його контури: він був надзвичайно струнким та високим. Між парою одразу встановився контакт.

"Було таке враження, ніби ми буквально пов’язані. Я відчувала те саме, що й він. Він хотів, щоб я залишилася з ним, але тоді я мала б назавжди покинути Землю", – стверджує жінка.

Хоч "побачення" тривало всього 20 хвилин, жінка вже готова "переїхати" до коханого. Вона дуже сподівається відвідати галактику Андромеди.

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Не дивно, що люди не повірили у цю історію від Ебби. Однак жінка через це зовсім не переживає.

Це звучить суперечливо для людей, які не мали міжвидових побачень. Я готова спробувати. Я буду однією з перших, хто це нормалізує, – ділиться своїми планами актриса.