Героїні наші добірки постраждали від таких "професіоналів". Дівчата були шоковані настільки дивним макіяжем, що вирішили одразу від нього позбутися. Перед вами – 10 прикладів справді невдалого мейкапу.
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"Принаймні цей "природний" макіяж був безкоштовним"
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"Я була моделлю, і цей макіяж мені зробили для зйомки"
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Просто "казково"
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Які брови!
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"Гіршим за поганий макіяж може бути лише майже повна його відсутність за 60 доларів"
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Хотіли б такий макіяж?
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Реакція дівчини просто безцінна
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"Я ніколи більше не повернусь в цей салон"
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"Мені ніби відфотошопили і зістарили"
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"Я вирішила, що професіонал точно зможе нормально підвести мені очі"
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