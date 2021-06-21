Героини наши подборки пострадали от таких "профессионалов". Девушки были настолько шокированы столь странным макияжем, что решили сразу от него избавиться. Перед вами – 10 примеров действительно неудачного макияжа.
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"По крайней мере этот "естественный" макияж был бесплатным"
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"Я была моделью, и этот макияж мне сделали для съемки"
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Просто "сказочно"
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Какие брови!
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"Хуже плохого макияжа может быть только почти полное его отсутствие за 60 долларов"
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Хотели бы такой макияж?
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Реакция девушки просто бесценна
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"Я никогда больше не вернусь в этот салон"
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"Меня как будто бы отфотошопили и состарили"
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"Я решила, что профессионал точно сможет нормально подвести мне глаза"
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