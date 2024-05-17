Тепер допомагає іншим скинути вагу: жінка за 6 місяців схудла на 28 кілограмів й надихає мережу

Ясмін Альварес усього за 6 місяців змогла схуднути на понад 28 кілограмів. Своїми результатами жінка постійно ділиться у мережі, а також надихає інших на схуднення.

Жінка поділилася, що її максимальна вага сягала понад 112 кілограмів. Згодом вона вирішила скинути зайву вагу, адже комплексувала через свій живіт.

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Як жінка схудла на майже 20 кілограмів

Ясмін у мережі часто ділиться результатами, як вона змінилася після схуднення. Ще у 2023 році вага жінки сягала понад 112 кілограмів. Ясмін дуже комплексувала через зайву вагу, особливо – через свій живіт, тому почала шлях до схуднення.

Завдяки постійним тренуванням та збалансованому харчуванню, Ясмін усього за 6 місяців схудла на 28 кілограмів. Нині вага жінки сягає близько 84 кілограмів і вона не збирається зупинятися.

Як змінилася жінка після схуднення: дивіться відео

Ба більше, Ясмін стала коучем і ділиться з іншими жінками, які бажають схуднути, своїм досвідом. Вона у мережі часто публікує відео зі своїми тренуваннями, які допомагають їй схуднути.

Які тренування виконує Ясмін, щоб схуднути: дивіться відео

Нині Ясмін продовжує підтримувати здоровий образ життя. Жінка почала займатися бігом та стретчингом. Окрім того, нині Ясмін запустила власний челендж і тепер щодня виходить на пробіжку. Жінка планує щодня протягом 30 днів пробігати 2 милі (близько 3,2 кілометра), й залучає до цієї активності своїх близьких та друзів.

Ясмін щодня пробігає 2 милі: дивіться відео

До слова, Ясмін також активно розвиває власний блог. Жінка постійно публікує різні тренування або дає корисні поради щодо схуднення.