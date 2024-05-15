Як жінці вдалося скинути вагу та хто став її підтримкою на цьому шляху, розповідаємо далі.

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Як жінка самостійно схудла на понад 10 кілограмів

55-річна американка Рікі Лейк, яка нещодавно схудла на понад 30 фунтів (орієнтовно 14 кілограмів) налаштована продовжувати вести здоровий спосіб життя.

Колишня ведуча ток-шоу разом зі своїм чоловіком Россом Бернінгемом минулого року розпочала шлях до зменшення ваги. Жінка каже, що вони перебувають на тому етапі свого життя, коли здоров’я стоїть на першому місці.

Ми знайшли один одного пізніше в житті... Мені 55 років. Я хочу відчувати себе якнайкраще якомога довше. Це передбачає щоденні фізичні вправи, практику усвідомленості, хороший сон і багато розваг. Мені дуже весело,

– ділиться Лейк.

Вона також зауважує, що було багато людей, які сумнівалися, що вона зможе схуднути у своєму віці.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Лікар сказав мені, що я не досягну успіху. Він мотивував мене. Я дякую йому. Він мене дуже розлютив, і я хотіла довести, що він неправий,

– додає Лейк.

Жінка наголошує, що вік не повинен бути перешкодою для турботи про здоров’я та підтримання гарної форми.

Щоб поширити цю думку, вона розповідає у своєму інстаграм про власний шлях до схуднення разом із чоловіком. В одній з публікацій Лейк поділилася кількома фотографіями, що ілюструють їхню подорож. Вона також додала власні фото, зробленні на старті, та за кілька місяців після початку тренувань.

Як жінка змінилась завдяки своїм зусиллям: дивіться фото

26 жовтня 2023 року я взяла на себе зобов’язання бути здоровішою. Мій чоловік Росс приєднався до мене в цьому. Разом ми схудли на понад 30 фунтів,

– поділилась власним прогресом жінка.

Лейк написала, що вони з чоловіком робили це, не покладаючись на фармацевтичні препарати. Натомість пара має щоденні прогулянки з собакою, дотримується збалансованого харчування, практикує кето-дієту, стежить за своїм сном і більше займається спортом, особливо пілатесом.

Жінка каже, що завдяки таким звичкам почувається чудово та відчуває себе сильно. Вона додає, що пишається їхніми з чоловіком досягненнями, та збирається продовжувати шлях до підтримання здоров'я.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.