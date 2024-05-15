Поради щодо схуднення відома телеведуча опублікувала в сторіс на своїй сторінці в інстаграмі. Перед тим, як ділитися власними секретами, Катерина Осадча створила опитування на тему: "Встигнути до літа", й близько 42% користувачів відповіли про потребу скинути зайві кілограми, передає Life 24.

До теми Найефективніший спосіб схуднення: жінка скинула 27 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося

Катерина Осадча поділилася секретами схуднення

У мережі телеведуча розповіла, що планує до літа скинути 2 зайві кілограми. Оскільки майже половина користувачів також прагне схуднути до 1 червня, Катерина Осадча вирішила поділитися своїми ефективними методами.

Зірка зізналася, що ніколи не була задоволена своєю фігурою. Саме тому Катерина Осадча додала, що увесь час ретельно стежить за тим, що їсть.



Осадча зізналася, що завжди стежить за тим, що їсть / Скриншот

Окрім того, допомагають підтримувати струнку фігуру та позбуватися зайвих кілограмів кілька простих правил. Так, Катерина Осадча відмовляється від вживання цукру після 15:00. Це правило поширюється й на фрукти, тому їх краще вживати у першій половині дня.

Також телеведуча дотримується роздільного харчування. Осадча пояснила, що вона розділяє вживання, до прикладу, каші й котлет на різні прийоми їжі. Втім, салат можна додавати до всього.

Який принцип роздільного харчування Роздільне харчування передбачає розділення на кілька прийомів їжі різних продуктів. Так, білки та вуглеводи не поєднуються в один прийом, адже для їхнього перетравлення необхідні різні середовища. Втім, такий принцип харчування підтримується небагатьма, адже чимало дієтологів та нутриціологів вважають такий раціон незбалансованим і вбачають у ньому більше шкоди, аніж користі.

Катерина Осадча розповіла, що підтримувати струнку фігуру допомагає відмова від вживання хліба. Водночас телеведуча вживає велику кількість води протягом доби.



Поради щодо схуднення від Катерини Осадчої / Скриншот

Ці поради у комплексі допомагають зірці підтримувати струнку фігуру. Жартома Катерина Осадча також додала, що її діти – це найкраще постійне тренування.



Катерина Осадча разом із синами / Скриншот

До слова, раніше Катерина Осадча також розповідала, що має хорошу генетику, тому вона не набирала зайвої ваги після пологів.

Зверніть увагу! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для надання медичних висновків чи рекомендацій щодо застосування дієти. Якщо вам потрібні такі рекомендації – зверніться до лікаря.