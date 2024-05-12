Про свій шлях схуднення Сельма розповіла у мережі. Максимальна вага жінки сягала 87 кілограмів, а нині – не перевищує 60.

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Як жінка схудла на 27 кілограмів

23-річна Сельма розповіла, що почала свій шлях схуднення у жовтні 2022 року, коли її вага сягала 87 кілограмів. Тоді жінці вдалося скинути 15 кілограмів усього за 3 місяці. Такого результату їй вдалося досягти завдяки дефіциту калорій та домашнім тренуванням.

Потім жінка зробила паузу у своїх заняттях, оскільки з такою вагою їй було комфортно. До дефіциту калорій Сельма повернулася у травні 2023, коли зрозуміла, що знову почала набирати зайву вагу.

Я зрозуміла, що знову почала набирати вагу, тому знову почала ходити в спортзал. Також я повернулася до дефіциту калорій,

– розповіла Сельма.

За 3 місяці, до серпня 2023 року, Сельма схудла на 12 кілограмів. Нині жінка має ідеальну вагу, але продовжує займатися спортом.

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Як розповіла Сельма, нині вона продовжує тренуватися, щоб підтягнути сідниці, а також зробити рельєфний пресс.