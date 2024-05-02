Максимальна вага дівчини сягала близько 100 кілограмів. Свій шлях до схуднення дівчина почала у 2022 році, але справжніх результатів вона досягла у 2023 році.

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Дівчина скинула 20 кілограмів усього за 2 місяці

Лаура нині активно веде соцмережі, у яких демонструє свої тренування та раціон. Однак так було не завжди. У 2021 році вага Лаури сягала 100 кілограмів. У 2022 році дівчина почала свій шлях до схуднення, однак миттєвих й помітних результатів вона не досягала.

Втім, Лаура продовжувала свій шлях до схуднення. Вже у березні 2023 року вага дівчини сягала 75 кілограмів. Цікаво, що 20 кілограмів вона скинула усього за 2 місяці.

Дівчина схудла на близько 40 кілограмів: дивіться відео

Близько 20 кілограмів дівчина скинула за 2 місяці: дивіться відео

Нині вага дівчини сягає близько 60 кілограмів. Загалом, Лаура схудла на близько 40 кілограмів, веде свій блог, у якому вже понад 78 тисяч підписників. Дівчина також ділиться своїм раціоном, який допоміг їй схуднути, а також програмою тренувань. Саме збалансоване харчування та постійні тренування допомогли Лаурі схуднути.