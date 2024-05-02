Максимальный вес девушки достигал около 100 килограммов. Свой путь к похудению девушка начала в 2022 году, но настоящих результатов она достигла в 2023 году.

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Девушка сбросила 20 килограммов всего за 2 месяца

Лаура сейчас активно ведет соцсети, в которых демонстрирует свои тренировки и рацион. Однако так было не всегда. В 2021 году вес Лауры достигал 100 килограммов. В 2022 году девушка начала свой путь к похудению, однако мгновенных и заметных результатов она не достигала.

Впрочем, Лаура продолжала свой путь к похудению. Уже в марте 2023 года вес девушки достигал 75 килограммов. Интересно, что 20 килограммов она сбросила всего за 2 месяца.

Девушка похудела на около 40 килограммов: смотрите видео

Около 20 килограммов девушка сбросила за 2 месяца: смотрите видео

Сейчас вес девушки достигает около 60 килограммов. В общем, Лаура похудела на около 40 килограммов, ведет свой блог, в котором уже более 78 тысяч подписчиков. Девушка также делится своим рационом, который помог ей похудеть, а также программой тренировок. Именно сбалансированное питание и постоянные тренировки помогли Лауре похудеть.