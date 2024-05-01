Своей историей женщина поделилась с журналистами британского СМИ. Андреа призналась, что начала набирать вес в 2018 году, когда ее дочери поставили диагноз – аутизм.

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Как изменение рациона позволило похудеть на 50 килограммов

Андреа рассказала, что в 2018 году стремительно начала набирать лишний вес – тогда ее 7-летней дочери врачи поставили диагноз "аутизм". Женщина была в постоянном стрессе и начала переедать. Очень быстро Андреа набрала 18 лишних килограммов, поскольку большая часть ее рациона состояла из фаст-фуда и вредной пищи, которая содержит большое количество углеводов.

Женщина не только набирала лишний вес, но и начала чувствовать ухудшение самочувствия. Кроме того, переломным моментом стал инцидент, когда младшая дочь сбежала из дома, а Андреа не могла ее догнать, поскольку из-за лишнего веса женщине было очень сложно бежать.



Андреа Сциоларо до похудения / Фото SWNS

Поэтому Андреа решила взять себя в руки и сбалансировать свой рацион. Так, в январе 2023 года она начала пост и еженедельно в течение 3 дней питалась исключительно бульоном, сваренным на костях. Также она уменьшила количество углеводов в рационе, а белков, наоборот, начала употреблять больше.

Такой рацион хорошо влиял на организм женщины и она начала терять вес. Позже Андреа начала практиковать периодическое голодание. Так, женщина себя не ограничивает, однако ест только в "золотые часы" – в период с 15:00 до 18:00. Такой способ питания дал удивительный результат, и женщина похудела на 50 килограммов.



Как изменилась Андреа после похудения / Фото SWNS

Голодание изменило мою жизнь, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо до этого. Многие диеты заставляют нас отказываться от определенных продуктов, а в рамках поста вы концентрируетесь на том, когда именно можно есть. Моя кожа стала здоровее, волосы выглядят значительно лучше, все боли исчезли. Сначала, безусловно, было трудно, но скорость изменений облегчает этот процесс,

– поделилась женщина.



Женщина похудела на 50 килограммов / Фото SWNS

Сейчас Андреа продолжает придерживаться нового образа жизни. Женщина признается, что во время похудения также изменила свое отношение к еде, и теперь воспринимает ее только как источник энергии. Более того, вместе с Андреа немного похудела и ее муж.