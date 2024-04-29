Своими результатами девушка делится в собственном блоге в тиктоке. На ее странице немало видеосравнений, как она выглядела до похудения, и какой сейчас.
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Как девушке удалось достичь фантастических результатов
Девушка на своей странице почти не называет свой максимальный вес. Только в одном из видео она вспомнила, что как-то имела вес в 109 килограммов.
Такой вес был очень большим для девушки, поэтому она начала худеть. Она с легкостью смогла сбросить до 80 килограммов, однако впоследствии стало труднее. Однако еще за 6 месяцев Эмма похудела еще на 20 килограммов.
Сейчас вес девушки около 60 – 62 килограммов. Как пишет Эмма под некоторыми видео, достичь такого результата ей удалось благодаря постоянным тренировкам и дефициту калорий.
Девушка похудела на 20 килограммов за 6 месяцев: смотрите видео
Сейчас Эмма продолжает активно заниматься спортом. Девушка постоянно публикует тренировки из спортзала.
Как изменилась девушка после похудения: смотрите видео
Под видео сотни пользователей оставляют положительные комментарии и отмечают, что Эмма и до похудения имела прекрасный вид.