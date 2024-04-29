Своїми результатами дівчина ділиться у власному блозі в тіктоці. На її сторінці чимало відеопорівнянь, який вигляд вона мала до схуднення, і який зараз.

До теми Не лише спорт, а й психологія: дівчина схудла на понад 30 кілограмів і поділилася своєю історією

Як дівчині вдалося досягти фантастичних результатів

Дівчина на своїй сторінці майже не називає свою максимальну вагу. Лише в одному з відео вона згадала, що якось мала вагу в 109 кілограмів.

Така вага була дуже великою для дівчини, тому вона почала худнути. Вона з легкістю змогла скинути до 80 кілограмів, однак згодом стало важче. Однак ще за 6 місяців Емма схудла ще на 20 кілограмів.

Нині вага дівчини близько 60 – 62 кілограмів. Як пише Емма під деякими відео, досягти такого результату їй вдалося завдяки постійним тренуванням та дефіциту калорій.

Дівчина схудла на 20 кілограмів за 6 місяців: дивіться відео

Нині Емма продовжує активно займатися спортом. Дівчина постійно публікує тренування зі спортзалу.

Як змінилася дівчина після схуднення: дивіться відео

Під відео сотні користувачів залишають позитивні коментарі й наголошують, що Емма й до схуднення мала чудовий вигляд.