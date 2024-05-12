О своем пути похудения Сельма рассказала в сети. Максимальный вес женщины достигал 87 килограммов, а сейчас – не превышает 60.

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23-летняя Сельма рассказала, что начала свой путь похудения в октябре 2022 года, когда ее вес достигал 87 килограммов. Тогда женщине удалось сбросить 15 килограммов всего за 3 месяца. Такого результата ей удалось достичь благодаря дефициту калорий и домашним тренировкам.

Затем женщина сделала паузу в своих занятиях, поскольку с таким весом ей было комфортно. К дефициту калорий Сельма вернулась в мае 2023, когда поняла, что снова начала набирать лишний вес.

Я поняла, что снова начала набирать вес, поэтому снова начала ходить в спортзал. Также я вернулась к дефициту калорий,

– рассказала Сельма.

За 3 месяца, до августа 2023 года, Сельма похудела на 12 килограммов. Сейчас женщина имеет идеальный вес, но продолжает заниматься спортом.

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Как рассказала Сельма, сейчас она продолжает тренироваться, чтобы подтянуть ягодицы, а также сделать рельефный пресс.