Как женщине удалось сбросить вес и кто стал ее поддержкой на этом пути, рассказываем далее.

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Как женщина самостоятельно похудела более чем на 10 килограммов

55-летняя американка Рики Лейк, которая недавно похудела более чем на 30 фунтов (ориентировочно 14 килограммов) настроена продолжать вести здоровый образ жизни.

Бывшая ведущая ток-шоу вместе со своим мужем Россом Бернингемом в прошлом году начала путь к уменьшению веса. Женщина говорит, что они находятся на том этапе своей жизни, когда здоровье стоит на первом месте.

Мы нашли друг друга позже в жизни... Мне 55 лет. Я хочу чувствовать себя как можно лучше как можно дольше. Это предполагает ежедневные физические упражнения, практику осознанности, хороший сон и много развлечений. Мне очень весело,

– делится Лейк.

Она также замечает, что было много людей, которые сомневались, что она сможет похудеть в своем возрасте.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу. Врач сказал мне, что я не достигну успеха. Он мотивировал меня. Я благодарю его. Он меня очень разозлил, и я хотела доказать, что он не прав,

– добавляет Лейк.

Женщина отмечает, что возраст не должен быть препятствием для заботы о здоровье и поддержания хорошей формы.

Чтобы распространить эту мысль, она рассказывает в своем инстаграм о собственном пути к похудению вместе с мужем. В одной из публикаций Лейк поделилась несколькими фотографиями, иллюстрирующие их путешествие. Она также добавила собственные фото, сделанные на старте, и через несколько месяцев после начала тренировок.

Как женщина изменилась благодаря своим усилиям: смотрите фото

26 октября 2023 года я взяла на себя обязательство быть здоровее. Мой муж Росс присоединился ко мне в этом. Вместе мы похудели более чем на 30 фунтов,

– поделилась собственным прогрессом женщина.

Лейк написала, что они с мужем делали это, не полагаясь на фармацевтические препараты. Вместо этого пара имеет ежедневные прогулки с собакой, придерживается сбалансированного питания, практикует кето-диету, следит за своим сном и больше занимается спортом, особенно пилатесом.

Женщина говорит, что благодаря таким привычкам чувствует себя прекрасно и чувствует себя сильно. Она добавляет, что гордится их с мужем достижениями, и собирается продолжать путь к поддержанию здоровья.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.