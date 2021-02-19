Жінка схудла на 80 кілограмів, відмовившись від одного продукту: у чому секрет

У 23 років американка важила майже 150 кілограмів. Вона спробувала безліч дієт та програм схуднення, проте усе було марно. Вона не звернула увагу лише на один аспект свого способу життя. Дізнайтесь, завдяки чому її життя докорінно змінилось.

Моллі Кармел працює терапевтом, що спеціалізується на розладах харчової поведінки. Проте їй ніяк не вдавалось контролювати власну вагу. Аж поки вона не вирішила відмовитись від свого улюбленого продукту – цукру. Тепер вона на 80 кілограмів легше. Жінка поділилась секретами, що допомогли їй позбутись справжньої залежності від цукру.

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Неймовірна історія схуднення

Жінка сиділа на різноманітних дієтах з 7 років, адже вже у такому юному віці мала зайву вагу. Відтоді її життя нагадувало замкнене коло: дієти – короткочасне схуднення – зриви – заїдання стресу солодким – набирання ваги – знову дієти.

У 23 вона досягла максимальної ваги у 150 кілограмів. Їй було важко навіть нахилитись, щоб зав'язати шнурки або пройти кілька кроків без задишки!

Це було жахливо. Я була безнадійною, я перестала бачитися з друзями, перестала подорожувати, тоді я була дуже замкнутою,

– ділиться Моллі

Так Моллі виглядала у 2000 році / Фото today

Моллі зізнається, що попри різноманітні зміни у своєму раціоні, дещо залишилось незмінним: вона завжди полюбляла солодощі з великими вмістом цукру. Десерти тішили її і ставали розрадою у важкі моменти:

Цукор мене заспокоював, втішав, позбавляв болю. Це була моя велика любов ... Я думала, що цукор був моїм рішенням, коли це насправді було моєю проблемою,

– каже жінка

Тоді жінка й вирішила у якості експерименту перестати вживати цукор. Вона думала, що це буде однією з тих дієт, які вона швидко кидала. Проте коли цей спосіб почав діяти, вона продовжила дотримуватись такого способу життя. Вже за рік вона схудла на 80 кілограмів – і утримує цю вагу досі, коли їй вже 42!

Так 42-річна жінка виглядає зараз / Фото інстаграм-сторінка Моллі Камел

Моллі Камел навіть написала книгу під назвою "Попрощайся з цукром", яка перекладена й українською мовою.

Фото book-ye

Як позбавитись залежності від цукру

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Ці правила допоможуть кожному назавжди відмовитись від цукру.

1. Познайомитись з проблемою

Це перший крок – з'ясувати ваші стосунки з цукром. Вам точно кожен раз до солодкої кави потрібна ще й солодка цукерка? А після вечері ви накладаєте ще шматок торта, навіть якщо вже наїлися? Подумайте, чим замінити ці десерти: фруктами, овочами або корисними солодощами.

Відмовляйтесь від шоколадок до кави / Фото Pexels

2. Увага! Етикетки

Уважно дивіться на склад продуктів, адже цукор є практично у всьому. Моллі радить користуватись її правилом 5 елементів.

Правило 5 елементів

Якщо цукор у складі серед інгредієнтів стоїть на 5 місці або нижче, значить цей продукт можна сміливо вживати.

3. Ніяких днів "розвантаження"

Дотримуйтесь своїх правил: не дозволяйте собі так званих днів "розвантаження" без цукру. Так, навіть раз на тиждень. "Таким чином ви знову розпалюєте свою любов до цукру" – зазначає Моллі.

4. Тренування – це ще не все

Тренування чудово піднімають настрій та позитивно впливають на здоров'я. Проте вони не допоможуть вам позбавитись від цукрової залежності. Тому не потрібно покладатись лише вправи, важливо працювати і з психологічним аспектом.

Не розраховуйте лише на тренування / Фото Pexels

5. Не тримайте солодощі вдома

Набагато легше відмовитись від цукру, якщо не мати спокуси вдома.

Це дуже важливо. Якби я тримала печиво у своєму будинку, я, швидше за все, з’їла би його,

– зізнається Моллі

Не повірите, але експертка радить просто прикласти лід до задньої сторони шиї, щоб позбавитись бажання негайно з'їсти щось солодке.

6. Короткі дієти – не ефективні

Моллі радить не ставити собі виклики на кшталт "Не їсти цукор 30 днів". Це часто обертається зривом і поверненням до постійного споживання цукру. Ви повинні поступово перетворити це на спосіб вашого життя.