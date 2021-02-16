Британська блогерка показує, наскільки обманливими можуть бути ті ідеальні фото у соцмережах, з якими ми часто себе порівнюємо. Такі незначні деталі як поза, світло чи ракурс можуть зробити з вас модель! Подивіться, як вона це робить.

Лондонська блогерка Зої Марі Девіс ділиться фото своєї фігури у білизні і доводить: ідеальні красуні з соцмереж далеко не завжди виглядають так, як на своїх світлинах. Попри те, що її фігура не вписується у стандарти краси, вона має вже понад 35 тисяч підписників в інстаграмі.

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Дівчина часто піднімає питання бодіпозитиву і закликає не вірити усьому, що інші показують в соцмережах. На фото вона порівнює свою фігуру у двох станах: коли вона просто сидить чи стоїть і коли цілеспрямовано позує. Різниця очевидна: певні пози можуть прикрити її живіт та складки.

Одні зі своїх фото вона підписала:

Я дійсно вражена тим, що освітлення та деякі пози / кути можуть зробити для вашого тіла. Мої стегна болять від цього позування,

– поділилась дівчина

"Так, моє тіло може виглядати і таким також"

Не лише поза грає велику роль. Достатньо просто трохи інакше вдягнути білизну – і ви вже зовсім інша людина.

У підписі до деяких фото вона розповідає про свої проблеми, пов'язані з тілом, і переконує дівчат: не бійтесь показувати себе в соцмережах такими, які ви є.

На тілі у людей є волосся, поголене чи ні. Майте складки на животі, розтяжки, великі груди, маленькі чи великі сідниці, маленькі чи великі губи. Я могла би довго перераховувати все, що робить вас тим, ким ви є. Ви прекрасні такі, які ви є. Не дозволяйте нікому говорити вам інакше. Пам'ятайте, що пора зосередитись і поставити себе на перше місце,

– написала Зої

Наприклад, тут дівчина зізналась, що у неї є проблеми з поставою. На першому фото вона сидить так, як зазвичай, а на другому – позує: "Не хвилюйтеся, ніхто в реальності не сидить так, як на другому фото"

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