Весь секрет в позе: девушка показывает, как в жизни выглядят идеальные фигуры из инстаграма
Британский блогер показывает, насколько обманчивыми могут быть те идеальные фото в соцсетях, с которыми мы часто себя сравниваем. Такие незначительные детали как поза, свет или ракурс могут сделать из вас модель! Посмотрите, как она это делает.
Источник:Daily Mail
Лондонский блогер Зоуи Мари Дэвис делится фото своей фигуры в белье и доказывает: идеальные красавицы из соцсетей далеко не всегда выглядят так, как на своих фотографиях. Несмотря на то, что ее фигура не вписывается в стандарты красоты, у нее уже более 35 тысяч подписчиков в инстаграме.
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Девушка часто поднимает вопрос бодипозитива и призывает не верить всему, что другие показывают в соцсетях. На фото она сравнивает свою фигуру в двух состояниях: когда она просто сидит или стоит и когда целенаправленно позирует. Разница очевидна: определенные позы могут прикрыть ее живот и складки.
Одни из своих фото она подписала:
Я действительно поражена тем, что освещение и некоторые позы / углы могут сделать для вашего тела. Мои бедра болят от этого позирования,
– поделилась девушка
"Да, моё тело может выглядеть и таким также"
Не только поза играет большую роль. Достаточно просто немного иначе надеть бельё – и вы уже совсем другой человек.
В подписи к некоторым фото она рассказывает о своих проблемах, связанных с телом, и убеждает девушек: не бойтесь показывать себя в соцсетях такими, какие вы есть.
На теле у людей есть волосы, выбриты или нет. Имейте складки на животе, растяжки, большую грудь, маленькие или большие ягодицы, маленькие или большие губы. Я могла бы долго перечислять все, что делает вас тем, кем вы являетесь. Вы прекрасны такие, какие вы есть. Не позволяйте никому говорить вам иначе. Помните, что пора сосредоточиться и поставить себя на первое место,
– написала Зои
Например, здесь девушка призналась, что у нее есть проблемы с осанкой. На первом фото она сидит так, как обычно, а на втором – позирует: "Не волнуйтесь, никто в реальности не сидит так, как на втором фото"
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