Британский блогер показывает, насколько обманчивыми могут быть те идеальные фото в соцсетях, с которыми мы часто себя сравниваем. Такие незначительные детали как поза, свет или ракурс могут сделать из вас модель! Посмотрите, как она это делает.

Лондонский блогер Зоуи Мари Дэвис делится фото своей фигуры в белье и доказывает: идеальные красавицы из соцсетей далеко не всегда выглядят так, как на своих фотографиях. Несмотря на то, что ее фигура не вписывается в стандарты красоты, у нее уже более 35 тысяч подписчиков в инстаграме.

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Девушка часто поднимает вопрос бодипозитива и призывает не верить всему, что другие показывают в соцсетях. На фото она сравнивает свою фигуру в двух состояниях: когда она просто сидит или стоит и когда целенаправленно позирует. Разница очевидна: определенные позы могут прикрыть ее живот и складки.

Одни из своих фото она подписала:

Я действительно поражена тем, что освещение и некоторые позы / углы могут сделать для вашего тела. Мои бедра болят от этого позирования,

– поделилась девушка

"Да, моё ​тело может выглядеть и таким также"

Не только поза играет большую роль. Достаточно просто немного иначе надеть бельё – и вы уже совсем другой человек.

В подписи к некоторым фото она рассказывает о своих проблемах, связанных с телом, и убеждает девушек: не бойтесь показывать себя в соцсетях такими, какие вы есть.

На теле у людей есть волосы, выбриты или нет. Имейте складки на животе, растяжки, большую грудь, маленькие или большие ягодицы, маленькие или большие губы. Я могла бы долго перечислять все, что делает вас тем, кем вы являетесь. Вы прекрасны такие, какие вы есть. Не позволяйте никому говорить вам иначе. Помните, что пора сосредоточиться и поставить себя на первое место,

– написала Зои

Например, здесь девушка призналась, что у нее есть проблемы с осанкой. На первом фото она сидит так, как обычно, а на втором – позирует: "Не волнуйтесь, никто в реальности не сидит так, как на втором фото"

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