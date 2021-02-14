Удивительный талант: парень создает невероятные композиции на обычном листе
Канат Нуртазин – казахстанский художник, ставший известным благодаря своему особому хобби. Он собственноручно вырезает персонажей поп-культуры и другие удивительные композиции на обычных листьях.
Джерело: инстаграм Kanat Nurtazin
Его работами вдохновляются далеко за пределами Казахстана – парень уже сотрудничал с Disney и Nickelodeon.
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Такое хобби возникло совершенно случайно. Парень закончил университет и искал себе работу. Чтобы не терять время, он решил временно заняться творчеством.
В 2013 году я закончил бакалавриат по специальности "Международный бизнес-менеджмент" в Куала-Лумпуре (Малайзия). Пока искал работу, начал рисовать. Не имея никакого образования в этой сфере, было интересно попробовать что-то новое", – рассказывал Канат изданию Hommes.
Сначала были разные вырезки на картоне и бумаге. Впоследствии парень перешел к композициям на обычных листьях: первые работы были достаточно неудачными, но со временем художник усовершенствовал навыки. Все рисунки он создает своими руками – без помощи компьютерных программ.
Чтобы создать такие композиции, нужно быть очень терпеливым. Ведь они могут занять достаточно много времени.
Иногда создание одной работы может затянуться на полгода. А некоторые рисунки рождаются за несколько часов, – рассказывает художник.
Художник несколько раз пытался бросить работу старшего менеджера и сделать творчество основным бизнесом. Но не удалось: когда вырезает композиции на заказ, то перестает получать удовольствие от процесса.
Работы талантливого художника можете посмотреть в его Инстаграме.
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