Дивовижний талант: хлопець створює неймовірні композиції на звичайному листі
Канат Нуртазін – казахстанський художник, який став відомим завдяки своєму особливому хобі. Він власноруч вирізає персонажів поп-культури та інші дивовижні композиції на звичайному листі.
Джерело: інстаграм Kanat Nurtazin
Його роботами надихаються далеко за межами Казахстану – хлопець вже співпрацював із Disney та Nickelodeon.
Цікаво Просто вау: дівчина заплітає дивовижні коси, в які ви закохаєтеся
Таке хобі виникло зовсім випадково. Хлопець закінчив університет та шукав собі роботу. Щоб не втрачати час, він вирішив тимчасово зайнятися творчістю.
У 2013 році я закінчив бакалаврат за спеціальністю "Міжнародний бізнес-менеджмент" в Куала-Лумпурі (Малайзія). Поки шукав роботу, то почав малювати. Не маючи жодної освіти у цій сфері, було цікаво спробувати щось нове, – розповідав Канат виданню Hommes.
Спочатку були різні вирізки на картоні та папері. Згодом хлопець перейшов до композицій на звичайному листі: перші роботи були досить невдалими, але з часом художник вдосконалив свої навички. Усі малюнки він створює власноруч – без допомоги комп’ютерних програм.
Щоб створити такі композиції, потрібно бути дуже терплячим. Адже вони можуть зайняти досить багато часу.
Інколи створення однієї роботи може затягнутися на півроку. А деякі малюнки народжуються за кілька годин, – розповідає художник.
Художник кілька разів намагався кинути роботу старшого менеджера та зробити творчість основним бізнесом. Але не вдалося: коли вирізає композиції на замовлення, то перестає отримувати задоволення від процесу.
Роботи талановитого художника можете подивитися у його Інстаграмі.
Цікаво Горщики для квітів з губами й бровами Фріди Кало: моторошні й прекрасні фото
Поділитися новиною