Канат Нуртазін – казахстанський художник, який став відомим завдяки своєму особливому хобі. Він власноруч вирізає персонажів поп-культури та інші дивовижні композиції на звичайному листі.

Джерело: інстаграм Kanat Nurtazin

Його роботами надихаються далеко за межами Казахстану – хлопець вже співпрацював із Disney та Nickelodeon.

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Таке хобі виникло зовсім випадково. Хлопець закінчив університет та шукав собі роботу. Щоб не втрачати час, він вирішив тимчасово зайнятися творчістю.

У 2013 році я закінчив бакалаврат за спеціальністю "Міжнародний бізнес-менеджмент" в Куала-Лумпурі (Малайзія). Поки шукав роботу, то почав малювати. Не маючи жодної освіти у цій сфері, було цікаво спробувати щось нове, – розповідав Канат виданню Hommes.

Спочатку були різні вирізки на картоні та папері. Згодом хлопець перейшов до композицій на звичайному листі: перші роботи були досить невдалими, але з часом художник вдосконалив свої навички. Усі малюнки він створює власноруч – без допомоги комп’ютерних програм.

Щоб створити такі композиції, потрібно бути дуже терплячим. Адже вони можуть зайняти досить багато часу.

Інколи створення однієї роботи може затягнутися на півроку. А деякі малюнки народжуються за кілька годин, – розповідає художник.

Художник кілька разів намагався кинути роботу старшого менеджера та зробити творчість основним бізнесом. Але не вдалося: коли вирізає композиції на замовлення, то перестає отримувати задоволення від процесу.

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Роботи талановитого художника можете подивитися у його Інстаграмі.

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