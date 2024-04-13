Як британці вдалося самостійно схуднути та як жінка виглядає після свого перевтілення, розповідаємо далі.

До теми Скинула 200 кілограмів: британка похвалилася новою фігурою після кардинального схуднення

У чому секрет схуднення жінки

50-річна британка Джо Герлі з містечка Харлоу позбулася 63 кілограмів зайвої ваги після того, як вона відмовилася лише від одного напою.

У 2018 році жінка звернулася до гінеколога, але у результаті обстеження у неї розвинувся септичний шок. Джо довелося перенести три операції, щоб впоратися з інфекцією.

Я була наляканою до смерті. Організм почав відмовляти, блювала чорною рідиною, температура підіймалась і падала, також мене мучила нудота від великої кількості антибіотиків,

– розповідає вона.

Після 12 місяців боротьби за життя британка почала переїдати. Зрештою її вага сягнула 136 кілограмів.

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Зовсім не контролювала свій раціон, щовечора випивала пляшку вина та з'їдала два пакети чипсів. Незабаром я стала важчою за більшість людей навколо. На новорічній вечірці 2021 року побачила, що інші жінки мають струнку фігуру, і відчула себе жахливо. Зрозуміла, що маю щось змінити, інакше ніколи не буду щасливою,

– зізнається Джо.

Жінка скинула зайву вагу самостійно / Фото SWNS

У лютому 2022 року вона потребувала операції, щоб видалити грижу на животі, але для цього необхідно було схуднути.

Я розуміла, що шунтування полегшило б процес, але хотіла схуднути самостійно. Поступово скинула понад 63 кілограми, замінивши звичну їжу на легку, займаючись у спортзалі та відвідуючи заняття з аквафітнесом. Раніше завершувала свій вечір келихом вина, а тепер п'ю лише чай без кофеїну,

– ділиться секретами схуднення жінка.

Протягом двох років її вага знизилась до 72 кілограмів. Джо додає, що вона позбулася всього зайвого, щоб відновити себе справжню, і ніколи раніше не почувалася краще. Зараз жінка пишається своїм тілом.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.