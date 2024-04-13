Як британці вдалося самостійно схуднути та як жінка виглядає після свого перевтілення, розповідаємо далі.
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У чому секрет схуднення жінки
50-річна британка Джо Герлі з містечка Харлоу позбулася 63 кілограмів зайвої ваги після того, як вона відмовилася лише від одного напою.
У 2018 році жінка звернулася до гінеколога, але у результаті обстеження у неї розвинувся септичний шок. Джо довелося перенести три операції, щоб впоратися з інфекцією.
Я була наляканою до смерті. Організм почав відмовляти, блювала чорною рідиною, температура підіймалась і падала, також мене мучила нудота від великої кількості антибіотиків,
– розповідає вона.
Після 12 місяців боротьби за життя британка почала переїдати. Зрештою її вага сягнула 136 кілограмів.
Зовсім не контролювала свій раціон, щовечора випивала пляшку вина та з'їдала два пакети чипсів. Незабаром я стала важчою за більшість людей навколо. На новорічній вечірці 2021 року побачила, що інші жінки мають струнку фігуру, і відчула себе жахливо. Зрозуміла, що маю щось змінити, інакше ніколи не буду щасливою,
– зізнається Джо.
Жінка скинула зайву вагу самостійно / Фото SWNS
У лютому 2022 року вона потребувала операції, щоб видалити грижу на животі, але для цього необхідно було схуднути.
Я розуміла, що шунтування полегшило б процес, але хотіла схуднути самостійно. Поступово скинула понад 63 кілограми, замінивши звичну їжу на легку, займаючись у спортзалі та відвідуючи заняття з аквафітнесом. Раніше завершувала свій вечір келихом вина, а тепер п'ю лише чай без кофеїну,
– ділиться секретами схуднення жінка.
Протягом двох років її вага знизилась до 72 кілограмів. Джо додає, що вона позбулася всього зайвого, щоб відновити себе справжню, і ніколи раніше не почувалася краще. Зараз жінка пишається своїм тілом.
Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.