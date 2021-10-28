Жінка схудла перед весіллям сестри: тепер вся сім'я ображена на неї
Джерело:Reddit
Американка скинула близько 45 кілограмів за останній рік, що дико роздратувало членів сім’ї. Її звинувачують в тому, що вона хоче "затьмарити" сестру своєю красою на весіллі.
Засмучена 28-річна жінка поділилася своєю історією з користувачами Reddit. До слова, ніхто з сім’ї не здогадувався про її схуднення. Тепер вона не знає, як правильно розв’язати цю проблему.
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Не живу поруч з рідними й не публікую дописів у соціальних мережах, тому моя сім’я не знала, що я скинула вагу. Я лише згадувала, що перейшла на здоровий спосіб життя, але на тому все. Просто кожного разу, коли я намагалася схуднути, в мене нічого не виходило. Тому я не хотіла, щоб хтось про це знав, – написала жінка.
За рік жінка схудла на 45 кілограмів / Фото Unsplash
Її сестра заручилася ще минулого року, але весілля вирішили святкувати лише зараз. Жінка вирішила приїхати за два тижні до церемонії, щоб допомогти все організувати та просто гарно провести час.
Як тільки авторка повернулася додому – одразу почалися проблеми. Виявилось, що її сестра, навпаки, трішки набрала вагу. Дуже швидко розгорівся скандал.
По суті, сестра звинуватила мене в тому, що я намагаюся "відтягнути" її на дальній план (на весіллі, – Life 24), і мої батьки повністю її підтримали. Взагалі багато хто з моєї сім’ї став на бік сестри, – пояснила авторка.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Жінка тепер не знає, як викрутитися з цієї ситуації. А втім, користувачі Reddit підтримали авторку. Вони здивовані, чому вся сім’я образилася на неї:
- Замість того, щоб тішитися, що її сестра внесла здорові зміни (у своє життя, – Life 24), вона сприйняла все на свій бік. Який егоїзм!
- Вау, ти витратила цілий рік життя на втрату ваги лише для того, щоб затьмарити красою свою сестру? Яка ти дріб’язкова! (сарказм).
- Як людина, яка схудла зі 163 кілограмів до 63 кілограмів, вітаю! Я знаю, що ти багато працювала і маєш цим пишатися. Схуднути набагато важче, ніж здається людям. Це втомлює фізично, розумово та емоційно.Ти пройшла через це, тепер йди і насолоджуйся своїм здоров’ям.