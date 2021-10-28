Жінка схудла перед весіллям сестри: тепер вся сім'я ображена на неї

Американка скинула близько 45 кілограмів за останній рік, що дико роздратувало членів сім’ї. Її звинувачують в тому, що вона хоче "затьмарити" сестру своєю красою на весіллі.

Засмучена 28-річна жінка поділилася своєю історією з користувачами Reddit. До слова, ніхто з сім’ї не здогадувався про її схуднення. Тепер вона не знає, як правильно розв’язати цю проблему.

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Не живу поруч з рідними й не публікую дописів у соціальних мережах, тому моя сім’я не знала, що я скинула вагу. Я лише згадувала, що перейшла на здоровий спосіб життя, але на тому все. Просто кожного разу, коли я намагалася схуднути, в мене нічого не виходило. Тому я не хотіла, щоб хтось про це знав, – написала жінка.

За рік жінка схудла на 45 кілограмів / Фото Unsplash

Її сестра заручилася ще минулого року, але весілля вирішили святкувати лише зараз. Жінка вирішила приїхати за два тижні до церемонії, щоб допомогти все організувати та просто гарно провести час.

Як тільки авторка повернулася додому – одразу почалися проблеми. Виявилось, що її сестра, навпаки, трішки набрала вагу. Дуже швидко розгорівся скандал.

По суті, сестра звинуватила мене в тому, що я намагаюся "відтягнути" її на дальній план (на весіллі, – Life 24), і мої батьки повністю її підтримали. Взагалі багато хто з моєї сім’ї став на бік сестри, – пояснила авторка.

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Жінка тепер не знає, як викрутитися з цієї ситуації. А втім, користувачі Reddit підтримали авторку. Вони здивовані, чому вся сім’я образилася на неї: