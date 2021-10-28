Расстроенная 28-летняя женщина поделилась своей историей с пользователями Reddit. К слову, никто из семьи не догадывался о ее похудении. Теперь она не знает, как правильно решить эту проблему.
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Не живу рядом с родными и не публикую постов в социальных сетях, поэтому моя семья не знала, что я сбросила вес. Я только вспоминала, что перешла на здоровый образ жизни, но на этом все. Просто каждый раз, когда я пыталась похудеть, у меня ничего не получалось. Поэтому я не хотела, чтобы кто-то об этом знал, – написала женщина.
За год женщина похудела на 45 килограмм / Фото Unsplash
Ее сестра обручилась еще в прошлом году, но свадьбу решили праздновать только сейчас. Женщина решила приехать за две недели до церемонии, чтобы помочь все организовать и просто отлично провести время.
Как только автор вернулась домой – сразу начались проблемы. Оказалось, что ее сестра, напротив, немного набрала вес. Очень быстро разгорелся скандал.
По сути, сестра обвинила меня в том, что я пытаюсь "оттянуть" ее на дальний план (на свадьбе – Life 24), и мои родители полностью ее поддержали. Вообще многие из моей семьи приняли сторону сестры, – объяснила автор.
Женщина теперь не знает, как выкрутиться из этой ситуации. Впрочем, пользователи Reddit поддержали автора. Они удивлены, почему вся семья обиделась на нее:
- Вместо того, чтобы радоваться, что ее сестра внесла здоровые изменения (в свою жизнь – Life 24), она восприняла все на свою сторону. Какой эгоизм!
- Вау, ты потратила целый год жизни на потерю веса только для того, чтобы омрачить красотой свою сестру? Какая ты мелочная! (сарказм).
- Как человек, похудевший со 163 килограммов до 63 килограммов, поздравляю! Я знаю, что ты много работала и должна этим гордиться. Похудеть гораздо труднее, чем кажется людям. Это утомительно физически, умственно и эмоционально. Ты прошла через это, теперь иди и наслаждайся своим здоровьем.