Донька нарешті змогла обійняти маму: та схудла на цілих 40 кілограмів за пів року

Джерело:Daily Mail
Жительниця Единбургу майже 10 років харчувалась ковбасою, печивом та великим лате. Коли її вага сягнула 100 кілограмів, жінка наважилась на дивовижне перевтілення. Вона розповіла, як їй вдалось схуднути на 4 розміри в одязі.
33-річна шотландська акушерка Карла Фрост розповідає, що почала стрімко набирати вагу після народження донечки. Материнство, робота та навчання у коледжі водночас – через це все вона переживала постійний стрес, який заїдала шкідливою їжею: ковбасами, солодощами, занадто солодкою кавою.
Читайте також: Як виглядати молодо у 50 років: цікаві секрети від блогерки
Вона пробувала безліч дієт, проте нічого не спрацьовувало. Карла з жахом дивилась на ваги й часто плакала через відображення у дзеркалі. "Я мила волосся двічі на день, щоб переконатися, що воно виглядає красиво. Бо це було єдине, що я могла негайно змінити", – каже жінка. Проте один похід до лікаря змінив життя жінки.
Жінка схудла на 40 кілограмів за пів року / Фото @mrsfgoesketo
У березні минулого року Карла прийшла на плановий огляд до поліклініки, а там її шокували: ще трохи, і жінка матиме діабет другого типу. Вона настільки була вражена цією новиною, що навіть мусила приймати антидепресанти
Тоді я настільки злякалась за своє здоров'я, що подумала: якщо я негайно не почну діяти, то вже нічого не зможу змінити,
– зізнається Карла
Вона схудла на 4 розміри / Фото @mrsfgoesketo
Тоді дівчина перш за все почала більше ходити та записалась до тренажерного залу. Проте справжнім порятунком для неї стала дієта з низьким вмістом вуглеводів: "Я повністю переглянула свій раціон. Перші чотири-п'ять днів були справді важкими, оскільки це шок для вашого організму", – розповідає вона.Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO
Перш за все почала більше ходити / Фото @mrsfgoesketo
Раціон до схуднення
Раціон зараз
Як жінка змінилась завдяки схудненню / Фото Daily Mail
Всього за 4 місяці Карла схуднула на 4 розміри, втративши майже 40 кілограмів, а її шкіра стала виглядати набагато краще. Разючі зміни були не лише ззовні: у неї зникло постійне відчуття голоду, і найважливіше – їй більше не загрожував діабет.
Я ніколи не відчувала себе психічно й фізично краще, ніж зараз. Більше не повернуся до свого старого раціону. Зараз я знаю, що справді корисно для мого тіла,
– стверджує жінка
Вона по-справжньому зрозуміла, наскільки змінилось її життя після одного зворушливого випадку. Якось, коли Карла вже скинула більшість своїх зайвих кілограмів, її 6-річна донька підбігла до неї та обійняла зі словами: "Мамо, мої руки торкають одна одну!". Малеча нарешті змогла охопити маму руками повністю. Карла розчулилась і переконалась, що зараз вона на правильному шляху.
Донька нарешті може обійняти маму / Фото Daily Mail
Карла стверджує, що кето-дієта дійсно врятувала їй життя. Зараз вона регулярно здає аналізи та перевіряє свій організм, щоб переконатись, що вона більше не шкодить своєму здоров'ю, і все працює як слід. Корисними рецептами та історією власного шляху схуднення вона ділиться на своїй сторінці в інстаграмі, сподіваючись й інших надихнути на радикальні зміни у житті.