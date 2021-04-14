Американська блогерка Рене Олівія взагалі не боїться свого віку. Жінці вже 50 років, але виглядає вона, як мінімум, на 10-15 років молодшою. В чому її секрет – далі в матеріалі.

Рене вже звикла до приємних компліментів щодо її зовнішності. Та багато хто не може повірити, що жінці вже 50 років. Лише погляньте на її фотографії: вона справді виглядає не за роками!

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Жінка розповіла про кілька речей, які допомагають їй виглядати молодо навіть у 50 років. Перший секрет – це правильний догляд за собою, який продовжується із самої юності.

Я перестала надмірно загоряти на сонці ще в 18 років. Також на ніч я завжди змиваю весь свій макіяж, а сплю на шовкових наволочках. Не забуваю і про догляд за шкірою: особливу увагу приділяю рукам і шиї – вони зазвичай подають перші ознаки старіння – розповідає американка.

Жінка не забуває про правильне харчування та регулярно займається спортом. Адже в її віці – це обов’язкові речі, які допомагають виглядати здорово і красиво. Та найголовніший секрет Рене полягає у впевненості у власних силах.

"Люди зазвичай сильно дивуються, коли я називаю свій вік. Звісно, мода і відчуття стилю допомагають мені в цьому. Але ви повинні подавати себе з достоїнством і впевненістю. Це справді спрацьовує", – пояснює жінка.

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Рене Олівія ділиться своїми порадами в соціальних мережах. Однак інколи, як зауважує жінка, молоді люди досить агресивною сприймають її контент.

"В житті варто пам’ятати одну важливу річ: ніколи не варто судити інших людей. Я отримала багато коментарів в тіктоці, що я нібито занадто стара для цієї платформи. Люди все ж мають знати, що якщо їм пощастить, то вони теж коли-небудь досягнуть мого віку. Навіщо когось змушувати відчувати себе ніяково лише через кількість прожитих років. В цьому справді немає сенсу", – стверджує блогерка.

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Жінка сподівається, що її історія надихне усіх читачів на позитивні зміни. Вона переконана, що працювати над собою ніколи не пізно. Головне, щоб було серйозне бажання!