Американская блогерша Рене Оливия вообще не боится своего возраста. Женщине уже 50 лет, но выглядит она, как минимум, на 10-15 лет моложе. В чем ее секрет – далее в материале.

Рене уже привыкла к приятным комплиментам относительно ее внешности. Но многие не могут поверить, что женщине уже 50 лет. Только посмотрите на ее фотографии: она действительно выглядит не по годам!

Интересно Владельцы дома убрали старый ковер и выяснили: в 50-х тут были грандиозные вечеринки

Женщина рассказала о нескольких вещах, которые помогают ей выглядеть молодо даже в 50 лет. Первый секрет – это правильный уход за собой, который продолжается с самой юности.

Я перестала чрезмерно загорать на солнце еще в 18 лет. Также на ночь я всегда смываю весь свой макияж, а сплю на шелковых наволочках. Не забываю и об уходе за кожей: особое внимание уделяю рукам и шее – они обычно подают первые признаки старения, – рассказывает американка.

Женщина помнит о правильном питании и регулярно занимается спортом. Ведь в ее возрасте – это обязательные вещи, которые помогают выглядеть здорово и красиво. Но самый главный секрет Рене заключается в уверенности в собственных силах.

"Люди обычно сильно удивляются, когда я называю свой возраст. Конечно, мода и чувство стиля помогают мне в этом. Но вы должны подавать себя с достоинством и уверенностью. Это действительно работает", – объясняет женщина.

Интересно Не узнать: блогер победила анорексию и фантастически изменилась – фото

Рене Оливия делится своими советами в социальных сетях. Однако иногда, как замечает женщина, молодые люди довольно агрессивно воспринимают ее контент.

"В жизни следует помнить одну важную вещь: никогда не стоит судить других людей. Я получила много комментариев в тиктоке, что я якобы слишком старая для этой платформы. Люди все же должны знать, что если им повезет, то они когда-нибудь достигнут моего возраста. Зачем кого-то заставлять чувствовать себя неловко только из-за количества прожитых лет. В этом действительно нет смысла", – утверждает блогерша.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Женщина надеется, что ее история вдохновит всех читателей на позитивные перемены. Она убеждена, что работать над собой никогда не поздно. Главное, чтобы было серьезное желание!