Как выглядеть молодо в 50 лет: полезные секреты от блогершы
Американская блогерша Рене Оливия вообще не боится своего возраста. Женщине уже 50 лет, но выглядит она, как минимум, на 10-15 лет моложе. В чем ее секрет – далее в материале.
Источник:Instagram
Рене уже привыкла к приятным комплиментам относительно ее внешности. Но многие не могут поверить, что женщине уже 50 лет. Только посмотрите на ее фотографии: она действительно выглядит не по годам!
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Женщина рассказала о нескольких вещах, которые помогают ей выглядеть молодо даже в 50 лет. Первый секрет – это правильный уход за собой, который продолжается с самой юности.
Я перестала чрезмерно загорать на солнце еще в 18 лет. Также на ночь я всегда смываю весь свой макияж, а сплю на шелковых наволочках. Не забываю и об уходе за кожей: особое внимание уделяю рукам и шее – они обычно подают первые признаки старения, – рассказывает американка.
Женщина помнит о правильном питании и регулярно занимается спортом. Ведь в ее возрасте – это обязательные вещи, которые помогают выглядеть здорово и красиво. Но самый главный секрет Рене заключается в уверенности в собственных силах.
"Люди обычно сильно удивляются, когда я называю свой возраст. Конечно, мода и чувство стиля помогают мне в этом. Но вы должны подавать себя с достоинством и уверенностью. Это действительно работает", – объясняет женщина.
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Рене Оливия делится своими советами в социальных сетях. Однако иногда, как замечает женщина, молодые люди довольно агрессивно воспринимают ее контент.
"В жизни следует помнить одну важную вещь: никогда не стоит судить других людей. Я получила много комментариев в тиктоке, что я якобы слишком старая для этой платформы. Люди все же должны знать, что если им повезет, то они когда-нибудь достигнут моего возраста. Зачем кого-то заставлять чувствовать себя неловко только из-за количества прожитых лет. В этом действительно нет смысла", – утверждает блогерша.
Женщина надеется, что ее история вдохновит всех читателей на позитивные перемены. Она убеждена, что работать над собой никогда не поздно. Главное, чтобы было серьезное желание!
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