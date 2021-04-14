Старые дома скрывают множество секретов. Некоторые из них могут быть смешными и даже впечатляющими. Так произошло с пользователем Reddit, который поделился с пользователями неожиданной находкой - огромной настольной игрой на полу его комнаты.

Под старым ковром скрывалась, наверное, самая известная настольная игра – Монополия. Игровое поле было нарисовано на всей поверхности пола и занимало большую часть комнаты. Мужчина с ником Yamaha234 с удивлением рассказал об этом на Reddit, ведь он никогда не видел ничего подобного.

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Такая находка может многое сказать о бывших владельцев этого дома. Очевидно, они любили устраивать семейные посиделки или большие вечеринки, на которых главным развлечением была именно Монополия. Преданные фанаты этой игры отдали бы все, чтобы обустроить нечто подобное в собственном доме

Огромная монополия на полу / Фото Reddit @ Yamaha23

Пользователей однозначно заинтересовала эта необычная находка: с момента публикации пост набрал более 190 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев. Один из них быстро нашел объяснение такому сюрпризу и рассказал, что, скорее всего, такое покрытие пола было совсем не прихотью бывших владельцев:

Показал это моей жене, и она напомнила мне, что рядом с нами есть целый квартал, построенный в середине 50-х годов. Там во всех домах доски различных настольных игр нарисованные или выложенные на полу,

– написал пользователь

Хотя сейчас такое оформление комнаты выглядит несколько странно, однако немало пользователей признались, что не отказались бы от огромного игрового поля в своем доме:

"Я думаю, что мои друзья посещали дом каждый вечер, просто чтобы увидеть эту крутую доску"

"Я никогда не забуду, как сильно хотел что-то подобное в молодости"

"Я также сорвал свой ковер в комнате, однако только расстроился"

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Кто-то даже вспомнил, что несколько лет назад на Reddit уже видел нечто подобное. Пользователь с ником @u/Nnewel также обнаружил в своем доме оригинальное наследство от прежних владельцев: "Поднял ковер в доме, и угадайте, что я нашел!".

Еще одна Монополия на полу / Фото Reddit @u/Nnewel