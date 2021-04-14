Старі будинки приховують безліч секретів. Деякі з них можуть бути кумедними й навіть вражаючими. Так сталося з користувачем Reddit, який поділився з користувачами несподіваною знахідкою - величезною настільною грою на підлозі його кімнати.

Під старим килимом ховалася, напевно, найвідоміша настільна гра – Монополія. Ігрове поле було намальоване на усій поверхні підлоги і займало більшу частину кімнати. Чоловік з ніком Yamaha234 з подивом розповів про це на Reddit, адже він ніколи не бачив нічого подібного.

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Така знахідка може багато сказати про колишніх власників цього будинку. Очевидно, вони полюбляли влаштовувати сімейні посиденьки чи великі вечірки, на яких головною розвагою була саме Монополія. Віддані фанати цієї гри віддали б усе, щоб облаштувати щось подібне у власному будинку.

Величезна монополія просто на підлозі / Фото Reddit @Yamaha23

Користувачів однозначно зацікавила ця незвичайна знахідка: з моменту публікації допис набрав понад 190 тисяч вподобань та майже 2 тисячі коментарів. Один із них швидко знайшов пояснення такому сюрпризу і розповів, що, швидше за все, таке покриття підлоги було зовсім не примхою колишніх власників:

Показав це моїй дружині, і вона нагадала мені, що поряд із нами є цілий квартал, побудований в середині 50-х років. Там у всіх будинках дошки різних настільних ігор намальовані або викладені на підлозі,

– написав користувач

Хоч зараз таке оформлення кімнати виглядає трохи дивно, проте чимало користувачів зізналися, що не відмовилися б від величезного ігрового поля у своєму домі:

"Я думаю, що мої друзі відвідували б будинок щовечора, просто щоб побачити цю круту дошку"

"Я ніколи не забуду, як сильно хотів щось подібне у молодості"

"Я також зірвав свій килим у кімнаті, проте тільки засмутився"

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Дехто навіть пригадав, що кілька років тому на Reddit вже бачив дещо подібне. Користувач із ніком @u/Nnewel також виявив у своєму будинку оригінальний спадок від колишніх власників: "Підняв килим у будинку, і вгадайте, що я знайшов!".

Ще одна Монополія на підлозі / Фото Reddit @u/Nnewel