Жінка скинула 38 кілограмів завдяки простим правилам: у чому її секрет

Американка схудла за 8 місяців на майже 40 кілограмів завдяки простим та доступним звичкам.

Як змінилась жінка та що вона робила, аби самотужки позбавитися зайвої ваги, розповідаємо далі.

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Які правила допомогли жінці схуднути

Американка Крістел з Атланти, яка після народження двох синів набрали вагу, змогла схуднути на 38 кілограмів завдяки простим крокам. Дотримуючись власних правил на шляху до схуднення, вона досягла бажаного за 8 місяців.

Жінка називає свій план "кришталево" зрозумілою інструкцією, яку до снаги виконувати звичайній людині.

Я звикла думати, що велика вага – це те, з чим я буду залишатися до кінця свого життя, але потім у мене спрацював перемикач... Я втомилася від виправдань і втомилася відчувати себе непотребом. Мені було 39 років, у мене були діти, які заслуговують на найкраще... Я була пригнічена, але вирішила, що раз зосереджуся на чомусь одному,

– поділилась Крістел.

Змінювати життя Крістел почала в січні 2023 року. Тоді її вага сягала 102,5 кілограми.

Як жінка самостійно скинула вагу: дивіться відео

Для того, щоб скинути вагу, жінка припинила їсти на ніч. Між вечерею та сном в неї було чотири години інтервалу.

Таким чином перед сніданком вона не їла 16 годин (снідала десь з 10:30 ранку, а вечеряла разом с родиною десь о 17:30 – 18:00). Зранку, приблизно о 7:30, Крістел дозволяла собі каву. Обід теж мала.

Також Крістел обмежила раціон до одного "не водного" напою в день. Кава та чай без цукру не рахувалися та не вважалися обмеженням.

Якщо жінка відчувала голод, а час їсти ще не наставав, – пила воду. Вона рекомендує випивати за день достатню кількість води. На вагу у 100 кілограмів вона пила приблизно 3 літри.

Разом з тим американка почала активно ходити. За тиждень проходила від 15 до 30 миль активним кроком. Це приблизно 6,8 кілометра на день, якщо ходити щодня. На додачу до цього вона почала займатися силовими тренуваннями, щоб привести тіло в форму.

Крім того, жінка рахувала калорії та обмежувала споживання цукру до 30 грамів на день.

Наразі Крістел вже 15 місяців живе у такому режимі. Вона каже, що відшліфувала свої звички й тепер їй не важко їх дотримуватися.

Свій результат американка демонструє на сторінці в інстаграм. Зараз вона популярна блогерка, яка допомагає та мотивує інших порадами.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.