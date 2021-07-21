Жінка святкувала День народження наодинці: як її зворушили незнайомці – відео

На камери ресторану потрапила відвідувачка, яка проводила свій День народження зовсім сама. Працівники закладу вирішили її підтримати. Дивіться реакцію жінки на відео у матеріалі.

Зазвичай День народження – це гучне святкування у компанії кращих друзів або тихе сімейне застілля у колі рідних. Жінці на цьому відео не пощастило залишитись у цей день на самоті.

Читайте також Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

На відео видно, що іменинниця сидить за своїм столиком у ресторані з невеликою коробкою. Вона комусь дзвонить, проте ніхто не приходить, тож жінка відкрила коробку з тортом, запалила свічку і почала святкування наодинці.

Після того як працівники ресторану помітили цю сумну ситуацію, вони вирішили допомогти жінці почуватись краще. Усі разом вони підійшли до самотньої іменинниці, почали їй підспівувати, обіймати та вітати.

Персонал ресторану підтримав жінку, що святкувала сама / Скриншот з відео GoodNewsMovement

Наприкінці жінка була така зворушена вчинком персоналу, завдяки яким їй вдалось розділити з кимось радість свого Дня народження, що на її очах навіть з'явились сльози вдячності.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Відео цієї ситуації, яке опублікували у твітері, переглянули понад 3 мільйони разів. Користувачі були розчулені вчинком працівників, а хтось навіть зізнався, що добре розуміє цю жінку:

"Який чудовий момент для цієї жінки"

"Я така рада, що є люди, які приєднались до її святкування"

"Коли незнайомі стають друзями"

"Кожен заслуговує на те, щоб почуватись особливим"

"Я святкую Дні народження наодинці останні 10 років. Дуже важко, коли немає таких чудових людей поруч"

Дивіться повне відео тут: