Обычно День рождения – это шумное празднование в компании лучших друзей или тихое семейное застолье в кругу родных. Женщине на видео не повезло остаться в этот день в одиночестве.

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На видео видно, что именинница сидит за своим столиком в ресторане с небольшой коробкой. Она кому-то звонит, однако никто не приходит, поэтому женщина открыла коробку с тортом, зажгла свечу и начала празднование наедине.

После того как работники ресторана заметили эту печальную ситуацию, они решили помочь женщине почувствовать себя лучше. Все вместе они подошли к одинокой имениннице, начали ей подпевать, обнимать и поздравлять .

Персонал ресторана поддержал женщину, которая праздновала одна / Скриншот с видео GoodNewsMovement

В конце женщина была так тронута поступком персонала, благодаря которому ей удалось разделить с кем-то радость своего Дня рождения, что на ее глазах даже появились слезы благодарности.

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Видео этой ситуации, которое опубликовали в твиттере , посмотрели более 3 миллионов раз. Пользователи были растроганы поступком работников, а кто-то даже признался, что хорошо понимает эту женщину:

"Какой замечательный момент для этой женщины"

"Я так рада, что есть люди, которые присоединились к ее празднованию"

"Когда незнакомцы становятся друзьями"

"Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя особенным"

"Я праздную Дни рождения наедине последние 10 лет. Очень тяжело, когда нет таких замечательных людей рядом"