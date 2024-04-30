Щоб створювати такі прикраси, Емілі доводиться тримати морозильну камеру з тілами мертвих тварин. Цікаво, що такі аксесуари до вподоби користувачам мережі, й жінка продала вже тисячі таких елементів декору.

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Незвичайні обереги з тіл тварин

40-річна Емілі Ульцеус раніше працювала в дослідницькому центрі, де аналізувала зразки померлих істот. Жінка також використовувала традиційні методи таксидермії для виготовлення опудал тварин, які потім з'являлися на різноманітних виставках. Однак чимало екземплярів так і не опинялися на столі для досліджень, а накопичувалися у морозильній камері.

Що таке таксидермія Таксидермія – це галузь природознавства на перетині зоології, музеології (музейної справи) та мистецтва, пов'язана з виготовленням опудал колекційних зразків тварин.

Тоді Емілі вирішила, що треба боротися з "марнотратством". Оскільки жінка мала деякі знання, як працювати з тушками тварин, то почала використовувати їх у мистецтві – створювати з них прикраси, елементи декору та брелоки.

Я повинна була знайти їм якесь застосування, інакше їх би викинули. Але я не могла дозволити їм зникнути. Для мене це спосіб віддати данину пам'яті тваринам, якими вони були за життя. Тепер замість того, щоб гнити, вони назавжди залишаться красивими та шанованими,

– пояснила Емілі.

Виробити Емілі – це тушки тварин у скляних банках, флаконів з-під парфумів, брелоки, а також прикраси з кісток. Нині жінка вже відкрила власний магазин, у якому продає незвичайні аксесуари. Деякі з них, як говорить Емілі, також можуть слугувати оберегами. Ціни на незвичайні вироби коливаються від 30 до 500 доларів.

До слова, клієнтів на екзотичні вироби чимало. Емілі вже продала тисячі брелоків, прикрас та оберегів. Серед популярних товарів в магазинчику жінки: маленькі тваринки, набиті всередині "глобусів", лампочка-вугор, муміфікований птах какаду і навіть порожня пляшка з-під лікеру, в якій тепер мешкає мертвий килимовий пітон.

Жінка створює обереги та прикраси з тушок тварин / Фото з інстаграму @mixed_mamas_creations

Емілі постійно показує свої вироби у мережі й наголошує, що жодна тварина не постраждала. Жінка пояснила, що усі тваринки загинули раніше. Якісь екземпляри вона отримує в зоомагазинах, якісь – у власників екзотичних тварин.

Усі тварини проходять хімічну консервацію музейної якості, тож зберігатимуться все життя. Близько половини моєї роботи складається з послуг збереження домашніх тварин. Я люблю тварин, і це лише один зі способів вшанувати їх,

– наголосила Емілі.

Магазин, у якому Емілі продає незвичайні товари ручної роботи, продовжує розвиватися. До того ж особиста сторінка майстрині також набирає шанувальників – за її діяльністю слідкують понад 34,6 тисячі користувачів.