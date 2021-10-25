Жінка викликала поліцію до своєї сусідки: все через її зовнішність

Юна власниця будинку, яка нещодавно його придбала, майже одразу посварилася із допитливою сусідкою. Конфлікт вдалося більш-менш владнати лише після того, як приїхала поліція.

Роздратована 20-річна дівчина поділилася своїм досить дивним скандалом із користувачами Reddit. Два місяці тому авторка переїхала у власний дім, який придбала за 15 тисяч доларів. Раніше там жив чоловік похилого віку – він помер. Все було нормально, доки дівчина не познайомилася із сусідкою.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Через три тижні після переїзду я почала розчищати землю для того, щоб посадити квіти весною… Моя сусідка, назвемо її Джейн (близько 50 років), вийшла і представилася. Я пояснила, що щойно переїхала і готую свій двір до весни, – розповіла авторка.

Дівчина придбала старий дім, який раніше належав старенькому чоловіку / Фото Unsplash

Джейн похвалила дівчину за те, що допомагає літньому чоловіку. Але попросила, щоб вона не організовувала тут жодних вечірок, бо в них тихий район. Авторка ж відповіла, що планує відсвяткувати новосілля, чим добряче здивувала сусідку.

Жінка не зрозуміла, для чого це робити, якщо вона просто орендує квартиру. Дівчина ж намагалася переконати Джейн, що будинок – її власність. Але вона так і не повірила. Це спричинило скандал: через тиждень, коли авторка малювала двері в домі, сусідка аж подзвонила в поліцію.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Вона почала кричати, що я занадто молода, щоб купляти дім, і що звернеться до власника дому. Я попросила її дати мені спокій, але сусідка вимагала доказів… Вона подзвонила в поліцію, назвавши мене сквотером (люди, які нелегально заселяють приміщення, – Life 24), – згадує дівчина.

Закінчилося все цілком прогнозовано: авторка показала документи поліції й попросила, щоб вони вивели Джейн з подвір’я. Сусідка досі злиться, тому дівчина не знає, чи правильно зробила. До прикладу, її батько сказав, що варто було просто показати документи Джейн. Адже навіщо наживати собі ворогів? Утім, користувачі Reddit підтримали авторку: