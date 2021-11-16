Дізналась про трагедію: жінка натрапила на сотні моторошних повідомлень від незнайомки

Американка знайшла на своєму смартфоні сотні голосових повідомлень від незнайомки. Вона телефонує кілька разів на день і часто плаче в трубку. Це триває вже понад рік.

Нещодавно 28-річна блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком waifoodd.png, вирішила почистити пам’ять телефону і випадково натрапила на сотні голосових повідомлень із заблокованого номера.

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Ситуація спершу здавалася дещо моторошною: там реально назбиралося кілька сотень повідомлень від незрозуміло кого. Жінка уточнила в іншому відео, що зазвичай блокує незнайомі номери телефоні.

Та згодом блогерка дізналася усю правду: до неї дзвонила незнайомка, в якої сталася трагедія.

Блогерка waifoodd.png / Скриншот тікток

Чому незнайомка телефонувала до блогерки

Дзвінки почалися з 8 липня 2020 року. Через те, що номер був заблокований, абонента переадресовувало на голосову пошту (автовідповідач).

Незнайомка, яка телефонувала, зазвичай говорила схожими фразами. Вона дійсно за кимось сумувала і не могла пережити втрату.

Усі голосові повідомлення містять фрази "Я сумую за тобою", "Я сподіваюся, що ти в нормі" з довгими паузами…,

– написала waifoodd.png.

Блогерка увімкнула одне з повідомлень на відео

Зрештою, жінка з’ясувала, що взагалі відбувалося. Її номер телефону спершу належав чоловіку із Північної Дакоти, який помер. Як виявилося, його дружина досі телефонує сюди, щоб справлятися із болем від втрати. Але, скоріш за все, вона не здогадується, що номер тепер у 28-річної блогерки.

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Жінка не збирається передзвонювати жінці, бо це, можливо, її єдиний символічний "зв’язок" із покійним чоловіком, який не варто обривати. Користувачі тіктоку також підтримали рішення блогерки.