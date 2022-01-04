Жінка влаштувала скандал на роботі: все через звістку про її вагітність
Джерело:Reddit
Американка розлютилася, бо колега по роботі розповів усім про її вагітність. Жінка не розуміла, як той дізнався: вона говорила про це лише своєму чоловікові.
Все сталося саме на роботі. В результаті жінка жорстко накинулася на свого колегу, але ніхто не зрозумів її реакції. Тож вона звернулася до користувачів розважального ресурсу Reddit, щоб ті оцінили всю ситуацію.
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Як він про все дізнався
Жінка запевняє, що в неї чудові стосунки з колективом на роботі. Один з цих людей – Остін. Чоловік прекрасно ладнає з усіма і може легко розговорити навіть найбільш сором’язливу людину. Все було нормально, доки він якось не дізнався про вагітність авторки.
Під час обідньої перерви Остін піднявся з крісла й попросив хвилинку уваги. Вже через хвилину усі бігли вітати жінку із поповненням в сім’ї.
"Я заміжня. Недавно вияснилося, що вагітна, але про це знав лише мій чоловік. Навіть нікому з сім’ї та друзям ми про це не говорили… Коли Остін все сказав, я була в повному шоку і спиталася, звідки він про це дізнався. Той відповів: "Пам’ятаєш, коли ти мене на днях підвозила? Я бачив результат твого тесту на вагітність", – згадує жінка.
Остін дізнався про все, коли їхав з авторкою в авто / Фото Unsplash
Здається, Остін сподівався, що колега буде вдячна за таке привітання. Але ні. Жінка досить різко відреагувала: вона розлютилася і спиталася, навіщо взагалі оприлюднювати її приватну медичну інформацію, про яку майже ніхто не знав. Колега ж відповів, що він просто хотів поділитися радісною новиною. Жінка ж пообіцяла розповісти про все керівнику.Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO
Цікаво, що інші співробітники стали захищати Остіна. Вони переконували, що жінка некрасиво вчинила.
"Мої колеги сказали, що я занадто грубо відреагувала на новину від Остіна. Особливо їм не сподобалося, що про все може дізнатися керівник… Але я відчувала, що моя конфіденційність була порушена, а також я сама хотіла розповісти про все. Попри це, колеги закликали мене не говорити керівнику, а також вибачитися перед Остіном", – пояснює авторка.
Користувачі Reddit одностайно підтримали авторку. На їхню думку, співробітник явно не мав про це розповідати:
- Поведінка Остіна була дійсно недоречною.
- Стан здоров’я – це її справа, і ніхто не має права ділитися цим від свого імені. Уявіть, якщо авторку збиралися підвищити на роботі. Цілком реально, що керівництво задумається про це, адже гадатиме, що в неї не буде часу на нові обов’язки.
- Радісна новина? Остін просто хоче занадто багато уваги до себе. Я б теж розповіла про все керівництву.